Falsche Spendensammler in Elsenfeld: Polizei sucht Geschädigte

Der Mann hatte am Nachmittag bei der Obernburger Polizei Anzeige erstattet, nachdem ihn ein Mann gegen 15:30 Uhr in dem LIDL-Supermarkt in der Bahnhofstraße zu Spenden für eine angebliche Hilfsorganisation für "Behinderte und Taubstumme Kinder" bewegen wollten. Hierbei hielt er einen entsprechenden Zettel in den Händen und forderte Geld. Der mutmaßliche Betrüger blieb hartnäckig, sodass sich der Mann bereit erklärte einen geringen Betrag zu spenden. Hierzu überreichte er dem Täter einen Geldschein, mit dem der Betrüger angeblich zum Geldwechseln wegging. Als der falsche Spendensammler nicht mehr zurückkam, bemerkte der Mann den Betrug.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Circa 175 cm groß

Etwa 25 Jahre alt

Dunkle Haut

Wellige, kurze Haare, die nach vorne gekämmt waren

Hatte einen Vollbart

Trug eine weiße Jacke mit Streifen

Im Zuge dessen suchen die Ermittler nach möglichen weiteren Geschädigten, die dem Mann oder anderen solcher "Spendensammler" im guten Glauben Geld übergeben haben.

Wer als Geschädigter der falschen Spendensammler in Frage kommt oder sonst Sachdienliches mitteilen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Tipps gegen Spendenbetrug:

Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Projekte, die Sie persönlich kennen. Informieren Sie sich im Zweifel in Ruhe und mit Bedacht über die Organisation, die Sie unterstützen möchten.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.



Einbruch in Bürogebäude - Wer hat etwas gesehen?

Großheubach. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang Unbekannte in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Räumlichkeiten von elf in dem Gebäude untergebrachten Firmen und entwendeten Bargeld. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach haben die Unbekannten das Gebäude in der Dieselstraße in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:45 Uhr, und Donnerstag, 05:45 Uhr, aufgesucht. Mitarbeiter stellten den Einbruch am Morgen fest.

Die Täter brachen Türen und Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu insgesamt elf Firmen, die sich in Räumlichkeiten in dem Gebäude angemietet haben. Hier entwendeten die Unbekannten Bargeld und entkamen im Anschluss unerkannt. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro, der hinterlassene Sachschaden in einem fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Hinweise möglicher Zeugen. Wer zur Tatzeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06021 / 857-1733 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Mann fährt ohne Fahrerlaubnis – Mitgeführter Führerschein gefälscht

Wörth. Der geschulte Blick einer Streife der Obernburger Polizei wurde einem 35-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle zum Verhängnis. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

Der Peugeot des Mannes geriet am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr, ins Visier der Streife. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer gar keine gültige Fahrerlaubnis hat. Bei dem ausgehändigten Führerschein stellten die Beamten deutliche Fälschungsmerkmale fest. Sein dazu passender Personalausweis war ebenfalls gefälscht.

Die Dokumente stellten die Polizisten sicher. Die Fahrt des Mannes wurde vor Ort beendet. Nachdem seine wahre Identität geklärt war, durfte der 35-Jährige die Wache auch wieder verlassen. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

