Falsche Liebe im Internet – Frau um Erspartes gebracht

Betrugsmasche „Love-Scamming“

Die Masche der Betrüger läuft immer ähnlich ab. Über Internetportale suchen sie Kontakt zu Frauen und bauen eine Beziehung zu den Damen auf. Hat sich diese Partnerschaft ein wenig gefestigt, fordern die Täter erst kleinere und letztendlich sehr hohe Geldbeträge, die sie als angebliche Ärzte oder Soldaten beispielsweise für Flüge nach Deutschland benötigen würden. Viele der Geschädigten realisieren erst sehr spät oder sogar zu spät, dass der vermeintliche „Freund“ es gar nicht auf Liebe, sondern nur auf Bargeld abgesehen hatte.

Betrugsmasche Romance Scamming

Aschaffenburgerin lässt sich täuschen

Eine junge Frau aus Aschaffenburg wurde von einer männlichen Internetbekanntschaft durch Aufmerksamkeiten dazu veranlasst, im letzten Monat insgesamt rund 15.000 Euro an den Betrüger zu überweisen. Das Geld stellte sie der „großen Liebe“ für anfallende Versandkosten eines Paketes zur Verfügung.

Die unterfränkische Polizei nimmt die Tat zum Anlass, erneut vor dem Phänomen „Love-Scamming“ zu warnen:

Die Täter schreiben gezielt alleinstehende Personen über das Internet an, um diese später um Geldsummen zu betrügen. Die Unbekannten geben meist vor, sich im Ausland aufzuhalten und dort beispielsweise als Soldaten oder Ärzte tätig zu sein. Sobald Sie aufgefordert werden, Geld zu überweisen oder zu übergeben, sollten Sie hellhörig werden und keinesfalls Geldzahlungen leisten. Sobald Ihnen der Verdacht kommt, der angebliche Partner könnte es nicht nur auf die Liebe, sondern auf Ihre Ersparnisse abgesehen haben, nehmen Sie unbedingt Kontakt zu Ihrer Polizei auf.

Mann Onaniert in Waldaschaff

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag hat ein Mann auf einem menschenleeren Kinderspielplatz an seinem Glied manipuliert. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg wies die Person in eine psychiatrische Klinik ein.

Wie eine Frau über den Notruf schilderte, lag gegen 14:30 Uhr ein Mann auf einem Kinderspielplatz in der Sonnenstraße auf dem Boden und manipulierte an seinem Glied. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen auf dem Spielplatz.

Die eingesetzten Streifen konnten den Mann noch vor Ort antreffen. Der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Ohne Fahrerlaubnis gegen geparkten Wagen in Aschaffenburg gefahren

ASCHAFFENBURG. Aus Unachtsamkeit ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer mit seinem VW Passat gegen einen geparkten Pkw in der Schloßgasse gefahren. Eine unbeteiligte Zeugin versuchte ihn vergeblich zu stoppen und alarmierte die Polizei. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und der Grund seiner Unfallflucht wurde schnell klar. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen 17:15 Uhr blieb der Fahrer eines VW Passats mit seinem Pkw an einem in der Schloßgasse geparkten Pkw BMW hängen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorgang, versuchte den Verursacher vergeblich zu stoppen und alarmierte anschließend die Polizei. Der Unfallverursacher konnte schließlich durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Schnell stellte sich der Grund seiner Unfallflucht heraus. Der Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Die Halterin des Fahrzeugs erwartet ebenfalls eine Strafanzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Gestohlene E-Scooter und Fahrräder sichergestellt

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei unterzog am Mittwoch gegen 11:15 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg einen Kleintransporter einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnten auf der Ladefläche mehrere Fahrräder und E-Scootern festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Überprüfungen erhärtete sich der Verdacht, dass zumindest zwei Fahrzeuge nicht rechtmäßig im Besitz des Mannes waren.

Die Fahrzeuge wurden noch vor Ort sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte schließlich festgestellt werden, dass einer der geladenen E-Scooter und ein Fahrrad zwei Tage zuvor in Nordrhein-Westfalen entwendet worden sind. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Zwei Pkw-Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

WEIBERSBRUNN/ASCHAFFENBURG. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat im Rahmen zweier Verkehrskontrollen aufgrund des Fahrens von Schlangenlinien bei einem 19-jährigen und einem 38-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Weiterfahrt wurde unterbunden.

Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr stoppten die Beamten einen Pkw auf dem Parkplatz Strietwald Süd, der zuvor aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war. Der 38-jährige Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten und gab den Konsum von Kokain zu. In seinem Fahrzeug konnte zudem eine kleine Menge Kokain aufgefunden werden.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 00.30 Uhr stoppten die Beamten auf der Rastanlage Spessart Süd einen weiteren Pkw Citroen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Aufgrund des Verdachts, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Beide Fahrer mussten eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG-DAMM. Im Zeitraum zwischen Donnerstag 15:00 Uhr und Sonntag 18:00 Uhr wurden 750 Äpfel von einer Streuobstwiese in der Stengstraße entwendet.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein schwarz/grauer E-Scooter der Marke "Explorer" entwendet. Dieser befand sich in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag wurde ein violettes Fahrrad der Marke "Cube" am Bahnhof entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken