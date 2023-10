Falsche Handwerker im Kreis Aschaffenburg unterwegs - Polizei warnt vor Masche

Die unbekannten Männer hatten einer über 80-Jährigen angeboten, Arbeiten an einer Garage vorzunehmen. Die Frau willigte ein, zumal sie annahm, dass die Täter für einen ihr bekannten Handwerksbetrieb arbeiten würden. Dieses Missverständnis nutzten die Betrüger aus, täuschten vor, die vereinbarten Leistungen nach den Regeln der Handwerkskunst vollbracht zu haben und verlangten danach mehrere tausend Euro Bargeld. Noch bevor es zur Geldübergabe kam, wurde die Garagenbesitzerin skeptisch und sah von der Zahlung ab. Nachdem die vermeintlichen "Handwerker" nicht mehr vor Ort waren, konnte schnell festgestellt werden, dass die Arbeiten als Pfusch zu bezeichnen waren.

Bei dem auffälligen Fahrzeug der unbekannten Männer hatte es sich um einen gelben Mercedes Sprinter mit polnischer Zulassung gehandelt. In Stockstadt sind insgesamt vier Männer als Handwerker aufgetreten. Eine nähere Beschreibung der Personen liegt derzeit nicht vor.

Verdächtige Personen auch in Goldbach gesichtet

Am Vormittag wurden offenbar auch in Goldbach verdächtige Personen gesichtet. Wie der Polizei inzwischen bekannt wurde, haben Anwohner ebenfalls am Donnerstag gegen 10:30 Uhr einen Kastenwagen gesehen, der durch das dortige Wohngebiet gefahren ist. Mutmaßliche Betrüger hatten auch hier im Bereich der Schlesienstraße bei Häusern geklingelt, sind aber erfolglos weitergefahren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder deren Insassen geben kann, wird dringend gebeten sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 zu melden.

Darüber hinaus rät die Polizei Unterfranken generell zur Vorsicht bei ungefragten Haustürgeschäften. Betrüger bieten beispielsweise spontane Handwerkerleistungen an oder versuchen, Sie zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Ihre Opfer sind häufig Senioren und Seniorinnen, da diese tagsüber meistens zuhause sind.

Daher die Tipps der Polizei Unterfranken:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Kontrolle auf der Autobahn - Beamte finden geringe Menge Heroin

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Verkehrspolizei hat am Donnerstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle Heroin gefunden.

Die Polizeistreife hatte den Dacia mit Düsseldorfer Zulassung gegen 16:00 Uhr auf der A3 aus dem Verkehr gezogen. In dem Fahrzeug saßen mehrere Personen. Bei zwei Männern fanden die Beamten schließlich wenige Gramm Heroin. Die beiden Männer im Alter von 38 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen und mussten die Polizisten zur Wache begleiten. Nachdem bei den Männern keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden wurden, konnten sie ihre Reise weiter nach Süden fortsetzen. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Der Fahrer des Dacia war fahrtauglich und nahm seine Begleiter wieder mit.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG-INNENSTADT. Am Mittwoch wurde ein geparkter blauer BMW im Roßmarkt zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr an der hinteren Stoßstange angefahren und beschädigt.

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Sonntag stellte der Besitzer eines Opels um 23:00 Uhr fest, dass in zwei Reifen Schrauben steckten und der Reifendruck nachgelassen hatte. Eine Sachbeschädigung an dem Auto ist derzeit nicht ausgeschlossen. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit nicht näher eingrenzen. Das Fahrzeug war im Neuen Weg geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken