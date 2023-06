Fahrzeug überschlägt sich in Karlstadt-Wiesenfeld

Aus Unachtsamkeit kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er, der Fahrzeugführer und alleiniger Insasse, blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste, nachdem das Hochvolt-System durch die Feuerwehr Wiesenfeld spannungs- frei gemacht wurde, durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Unfall beim Abbiegen

Karlstadt, Ortsteil Gambach, Lkr. Main-Spessart. Am Morgen des 16.06 befuhr eine 30-jährige aus dem Landkreis die Hühlstraße in Gambach und wollte in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten LKW und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In dessen Folge wurde die junge Frau leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sach- schaden von insgesamt 16.000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei Karlstadt

Unbekannte durchwühlen Garage und Kellerabteil in Wiesthal

Wiesthal. Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einem Anwesen in der Bahnhofstraße. Sie gingen in die offenstehende Garage und in das dahinter liegende Kellerabteil. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten nach Brauchbaren und stellten diverse Gegenstände, wie Kleinwerkzeug und ein E-Bike, teilweise zum Abtransport bereit. Die Eigentümer des Anwesens ertappten einen der Täter im Kellerabteil, worauf dieser die Flucht ergriff. Der zweite Täter hatte sich bereits vorher entfernt. Am Tatort ließen die Beiden Täter mitgebrachte Gegenstände zurück. Unter anderen auch eine braune Ledertasche, welche vorher am Busbahnhof in Aschaffenburg entwendet wurde. Bei den unbekannten Tätern soll es sich um zwei ca. 30 Jahre alte, männliche, Schwarze Personen gehandelt haben. Einer trug ein grünes Oberteil der andere Täter ein schwarz-rot-kariertes Oberteil. Beide Täter konnten nachträglich nicht mehr angetroffen werden.

Pressemitteilung der Polizei Lohr