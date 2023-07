Fahruntüchtiger Rentner verursachte Unfall und fuhr weiter

Eine Streifenbesatzung konnte dann den 84-jährigen Fahrzeugführer in Partenstein anhalten. Am Pkw Toyota war ein frischer Unfallschaden ersichtlich, welcher entstand, als der 84-jährige kurz vor Lohr an einer Leitplanke anstieß. Im Gespräch teilte der Toyota-Fahrer mit, dass er aufgrund der Hitze sehr müde sei. Insgesamt stellte die Streife einen nicht fahrtüchtigen Zustand des 84-jährigen fest, sodass die Weiterfahrt unterbunden werden musste und der Führerschein nach richterlicher Anordnung beschlagnahmt wurde.



Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte eine stark alkoholisierte Fahrzeugführerin sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen werden.

Die 38-jährige wurde am Samstag gegen 16:45 Uhr in der Eußenheimer Straße angehalten, im Rahmen der Kontrolle ergab sich dann der Verdacht einer Alkoholisierung. Nachdem der Vortest ein Ergebnis von umgerechnet 2,5 ? ergeben hatte wurde die Frau mit zur Polizeidienststelle genommen. Die dort von einem Arzt entnommene Blutprobe dient nun als Beweismittel im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihr Führerschein und der Schlüssel ihres Ford wurden sichergestellt, sie darf nun auf vorerst unbestimmte Zeit kein Kraftfahrzeug mehr führen.



Bienenstock abgebrannt

Arnstein, OT Schwebenried, Lkr. Main-Spessart. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden.

Im Rahmen von Pflegemaßnahmen an einem Bienenvolk geriet am Samstag gegen 8:00 Uhr vormittags der Bienenstock in Brand und kohlte die unmittelbar angrenzende Hausfassade an. Noch vor Eintreffen der 20 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte konnte das Feuer durch den Imker gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von knapp 1.000,- Euro.



Callcenterbetrüger erfolgreich

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. 54-jähriger Mann verliert 575,- Euro an professionell organisierte Betrüger.

Neben weiteren Anzeigen aus dem Bereich Cybercrime wegen versuchter Straftaten, bzw. der erfolgreichen Übernahme eines Kleinanzeigen-Kontos mit betrügerischer Ab-sicht, war am vergangenen Freitag gegen 13:30 Uhr ein Betrug mit der Masche „Microsoft support“ erfolgreich. Bei dieser seit Jahren durch im Ausland sitzende Tätergruppierungen begangenen Variante des sogenannten Callcenterbetrugs wird mittels Fern-zugriff, welcher wegen der vorgespielten Legende durch das Opfer bereitwillig erteilt wird, der Computer übernommen und dabei bspw. Zugangsdaten zum online-Banking abgegriffen.

Die Polizei rät zur Vorsicht und einer gesunden Portion Skepsis in Zusammenhang mit den eigenen online-Aktivitäten und auch der initialen telefonischen Kontaktaufnahme durch unbekannte Anrufer, bzw. vermeintlicher Angestellten von Firmen, mit denen nicht schon eine vertragliche Beziehung besteht.

Jogger und Fahrradfahrer gerieten aneinander

Lohr a.Main. Ein 67-jähriger Fahrradfahrer meldete der hiesigen Polizeidienststelle einen Vorfall mit einem Jogger, welcher sich bereits am 14.07.2023 gegen 22:30 Uhr ereignet haben soll. Hierbei befuhr der 67-Jährige den Fahrradweg im Gewerbegebiet der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße, als er unvermittelt von einem vorbeikommenden Jogger mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Außerdem verlor der Fahrradfahrer hierdurch seine Baseballcap, welche zu Boden fiel. Der Jogger habe sich danach mit den Worten „Fang mich doch“ entfernt. Der Fahrradfahrer klagte bei der Anzeigenaufnahme über kurzfristige Schmerzen, war jedoch nicht schwerer Verletzt. Hinweise zum Jogger konnte der Fahrradfahrer kaum geben. Es soll sich um einen 1,80 Meter großen und etwa 45 Jahre alten Mann gehandelt haben.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de



Bei Erblicken der Streife Joint verloren

Lohr a.Main, Im Rahmen der Streifenfahrt konnte eine Besatzung der Polizeiinspektion Lohr a.Main am 15.07.2023 gegen 14:15 Uhr einen Fahrradfahrer in der Rodenbacher Straße erkennen. Als der Fahrradfahrer wiederum die Streife erblickte, verlor er einen Joint, welcher auf dem Gehweg liegen blieb und im Nachgang sichergestellt werden konnte. Nach kurzer Nachfahrt erfolgte eine Kontrolle des 63-jährigen Ortsansässigen. Diesen erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.



E-Bike-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Erlenbach bei Marktheidenfeld. Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Kreisstraße MSP 41 zwischen Tiefenthal und der Bundesstraße 8 aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf einen zurückliegenden Alkoholkonsum des Verunfallten ergaben, wurde der Mann im Krankenhaus einer Blutentnahme unterzogen. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Der am E-Bike entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Originalmeldungen der Polizeidienststellen Lohr, Karlstadt und Marktheidenfeld