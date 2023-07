Fahrt mit gefälschtem Führerschein in Lohr

Die Weiterfahrt des BMW-Fahrers wurde unterbunden. Den 39jährigen Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Unter Alkohol am Steuer durch Lohr gefahren

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Sonntagnachmittag wurde ein Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle im Lärchenweg wurde Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Weiterfahrt des 47jährigen Fahrzeugführers wurde unterbunden.

Ladendiebstahl in Gemünden fliegt auf

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am späten Samstagnachmittag versuchte ein Kunde aus einem Ladengeschäft an der Weißensteinstraße Ware zu stehlen. Der Mann hatte es auf eine Ledergeldbörse abgesehen, welche zum Verkauf angeboten wurde. Das Vorhaben des Mannes wurde durch das Personal bemerkt und die Polizei nahm vor Ort eine Strafanzeige auf. Der Wert der Ware lag bei rund 15 Euro.

Mehrere Wildunfälle im Raum Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Erneut ereigneten sich über das Wochenende im Zuständigkeitsbereich der PSt Gemünden mehrere Wildunfälle. So war in der Nacht zum Sonntag bei Burgsinn einem Mann auf der Staatsstraße Richtung Rieneck ein Reh vor seinen Pkw gelaufen. Es kam zu Kollision und das Tier blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Es musste wenig später von seinem Leiden erlöst werden. Am Audi des Mannes entstand Sachschaden.

Nur wenige Stunden später lief bei Karsbach ein Fuchs auf die Bundesstraße 27, als sich Fahrzeuge näherten. Ein junger Fahrer wich aus und kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn geriet der Wagen dann gegen einen Zaun und eine Mauer. Die Bergung des Pkw erfolgte mittels eines Traktors. Vom Fuchs fehlte nach dem Unfall jede Spur.

In der Nacht zum Montag war es dann ein Reh, welches auf die Staatsstraße 2434 lief, als ein Pkw dort von Seifriedsburg in Richtung Aschenroth unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der das Reh getötet wurde.

Der Gesamtschaden bei den drei Unfällen wird sich vermutlich auf über 5000 Euro summieren. Die zuständigen Jagdpächter wurden verständigt.

Meldungen der Polizeistation Gemünden