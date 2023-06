Fahrradfahrer mit zwei Promille fährt in Schlangenlinien

Der Fahrradfahrer wurde durch die Streife am Montag, gegen 03:40 Uhr, in der Mainstraße gestoppt. Er war den Beamten zuvor bereits aufgefallen, da er stark schwankend und in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille.

Nach einer Blutentnahme wurde der 22-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige.

Zeugenaufruf

MILTENBERG. Am Sonntagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Hallenfreibades in der Jahnstraße ein geparkter Skoda angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.