Fahrraddieb schlägt Besitzer des Rades in Aschaffenburg

Aufgrund seiner gezeigten Aggressivität und seines erkennbaren Rauschzustands musste der Mann in Polizeigewahrsam genommen werden.

Gegen 06:00 Uhr meldete sich ein 47-Jähriger bei der Polizei Aschaffenburg und teilte mit, dass er soeben in der Würzburger Straße von einem 21-Jährigen geschlagen worden sei, der zuvor versucht hatte, sein Fahrrad zu entwenden. Er konnte den Diebstahl zwar verhindern, der junge Mann hätte ihn danach allerdings attackiert.

Die schnell eintreffende Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Der 21-Jährige stand dabei erkennbar unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und beleidigte die Polizeibeamten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens ordnete der Ermittlungsrichter an, dass der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam zu nehmen sei. Am Mittag konnte der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Polizei hat gegen den 21-Jährigen entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls, der Körperverletzung sowie den Beleidigungen eingeleitet.

Motorradfahrer stürzt bei Laufach - 72-Jähriger schwer verletzt

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag ist ein 72-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der B26 unterwegs. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann um 16:40 Uhr mit seinem Motorrad von der Laufach kommend in Richtung Hain. Im Kreisverkehr verlor er offenbar die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich Knochenbrüche zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Zweirad ist Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr Laufach war an dem Einsatz beteiligt.

Mit den Ermittlungen zur Unfallursache ist die Polizei Aschaffenburg betraut.

Zeugenaufrufe

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr offensichtlich mutwillig die Seitenscheibe eine roten Citroen beschädigt. Das Auto war im Beineweg geparkt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 08.00 Uhr, und Sonntag, 17:30 Uhr, wurden beide Kennzeichen von einem schwarzen Toyota Hilux entwendet. Der Pick-Up stand in der Zeit auf dem Parkplatz "Am Sportplatz". Die Kennzeichenkombination lautet AB-RB7000.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

