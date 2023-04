Fahrer schlief: 155 Fahrräder aus Lkw in Wertheim gestohlen

Während der Fahrer im Fahrzeug schlief, entwendeten die Täter die neuen Zweiräder im Wert von mehreren

hunderttausend Euro aus dem Frachtraum des Aufliegers. Aufgrund des Umfangs des

Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport ein anderer Lkw

verwendet wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim dauern

an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der

Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Ohne gültigen Führerschein Unfall verursacht

Der 25-jährige Fahrer eines Renault Master kollidierte am Dienstagnachmittag mit

seinem Lkw mit dem VW Golf einer 72-Jährigen bei Wertheim. Die beiden

Fahrzeuglenker befuhren gegen 15.45 Uhr die Kreisstraße 2824 von

Tauberbischofsheim in Richtung Urphar. An der Einmündung zur K2878 wollten

beiden nach links in Richtung Wertheim abbiegen. Die VW-Lenkerin musste an der

Einmündung verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 25-Jährige wohl zu spät

und fuhr auf den Pkw auf. Hierdurch wurde die 72-Jährige leicht verletzt. Es

entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Bei der Überprüfung der Dokumente

bemerkten die Polizeibeamten, dass der Führerschein des Renault-Lenkers

gefälscht war und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere

Ermittlungen ergaben, dass auch die französische Identitätskarte des Mannes

gefälscht war. Er räumte später die Fälschung der Dokumente ein und muss nun mit

zwei Anzeigen rechnen.

Wertheim: 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Vermutlich beim Rückwärtsausparken touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker

einen in Wertheim geparkten Mercedes. Die Besitzerin stellte den Daimler gegen

13.30 Uhr am Dienstag auf dem überdachten Kundenparkplatz eines

Lebensmittelgroßhändlers in der Bismarckstraße ab. Als sie gegen 14.30 Uhr

zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Der

Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen

Schaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Ahorn-Berolzheim: Moto-Cross-Maschine entwendet

Aus einer verschlossene Feldscheune in Ahorn-Berolzheim stahlen Unbekannte in

den vergangenen Tagen eine Moto-Cross Maschine KTM SXF 52. Die Täter

verschafften sich zwischen Montag, dem 10. April, gegen 18 Uhr und Dienstag, 18.

April gegen 16 Uhr Zutritt zu der Scheune im Hohenstadter Weg. Dort schoben sie

eine Kreissäge zur Seite, um an die Maschine zu kommen und entwendeten diese.

Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Auf dem Zweirad sind mehrere

Aufkleber angebracht. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier

Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Weitere Graffitis an Garage entdeckt

Unbekannte besprühten am Sonntag eine Schule in Bad Mergentheim mit Graffiti,

wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5488482. Am

Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wurden weitere Beschädigungen an einer

Garagenrückwand in der Keplerstraße entdeckt. Da es sich um ähnliche Schriftzüge

handelte, wird von einem Zusammenhang der Tat ausgegangen. Auch in diesem Fall

sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim Zeugen. Diese werden gebeten sich unter

der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn