Fahrer nach Unfall auf A3 hinterm Steuer eingeklemmt

Gegen 13.30 Uhr ist der 44-Jährige mit seiner Familie in einem behindertengerecht umgebauten VW T6 auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Betongleitwand prallte. Während seine Mitfahrerin und zwei Kinder eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug aussteigen konnten, gestalte sich die Rettung des gehbehinderten Mannes schwierig. Mit der Seilwinde eines Rüstwagens musste die Feuerwehr das Fahrzeug von der Wand wegziehen, bevor der Fahrer über eine spezielle Rampe aus dem Auto befreit werden konnte.

Feuerwehren wurden vom THW Alzenau unterstützt

Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem zum Behindertenfahrzeug umgebauten VW T6 entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als hunderttausend Euro summiert. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A3 in Richtung Frankfurt für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Neben den Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff war auch das THW Alzenau zur Absicherung im Einsatz.

rah