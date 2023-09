Fahrbahn mit Weintrauben verschmutzt

Auf der B8, Höhe Tiefenthal, verlor er zunächst einen Teil seiner Ladung auf der Fahrbahn. Im weiteren Fahrtverlauf verlor er nochmals eine große Menge an Weintrauben in Erlenbach bei Marktheidenfeld, sowie in Marktheidenfeld. Da die Fahrbahn hierdurch derart verschmutzt und rutschig wurde, musste diese im Anschluss durch die zuständigen Feuerwehren gereinigt werden.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Ansbach. Am Freitagmittag, gegen 13:50 Uhr, kam es in Ansbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Der 33-jährige Fahrer eines Opel Astra missachtete beim Überqueren der Waldzeller Straße die Vorfahrt eines Mitsubishi Fahrers. Infolgedessen kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise blieb es hierbei nur bei einem Blechschaden.

Brillendiebstahl aus Optikergeschäft

Marktheidenfeld. Am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte, männliche Täter ein Optikergeschäft in der Bronnbacher Straße.

Einer der Täter verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und zeigte dieser Fotos auf seinem Mobiltelefon. Währenddessen nutzte der zweite Täter die Gelegenheit und entwendete eine bereits verkaufte, aber noch nicht bezahlte Brillenfassung im Wert von 268,00 Euro. Daraufhin verließen beide Täter nacheinander das Geschäft. Da es einige Zeit dauerte, bis der Diebstahl auffiel, verlief eine anschließende Fahndung nach den Tätern erfolglos.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.