Facharzt aus dem Landkreis Miltenberg wegen Vergewaltigung verurteilt

Der Facharzt aus dem Bereich der Inneren Medizin aus dem Kreis Miltenberg wurde soeben unter anderem wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten sowie einem dreijährigen Behandlungsverbot von Frauen verurteilt .

Der Mann hatte zugegeben, zwei Patientinnen bei nicht gynäkologischen Untersuchungen in den Intimbereich gegriffen zu haben.

Katrin Filthaus

Meldung der Pressestelle des Aschaffenburger Landgerichts



Die Große Strafkammer des Landgerichts Aschaffenburg hat den Angeklagten nach der durchgeführten Hauptverhandlung heute im Verfahren KLs 112 Js 3396/23 wegen Vergewaltigung in zwei tatmehrheitlichen Fällen jeweils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in Tatmehrheit mit Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt.

Die Kammer hat ferner ein Berufsverbot als Arzt für die Behandlung weiblicher Patientinnen für die Dauer von 3 Jahren ausgesprochen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Verteidiger hatte beantragt, den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs in Tatmehrheit mit Vergewaltigung jeweils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in Tatmehrheit mit Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen in Tateinheit mit Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung zu verurteilen.

Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, den Angeklagten wegen Vergewaltigung in zwei tatmehrheitlichen Fällen jeweils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in Tatmehrheit mit Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen in Tateinheit mit Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft hat ferner beantragt ein Berufsverbot als Arzt für die Behandlung weiblicher Patientinnen für die Dauer von 5 Jahren auszusprechen.

Die Nebenklagevertreter hatten beantragt, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird zu verurteilen und ein Berufsverbot zu verhängen.