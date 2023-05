Exhibitionist in Niedernberg

Gegen 20 Uhr stoppte ein ca. 25-jähriger Mann mit kurzen glatten Haaren, der eine Brille und einen Vollbart trug, seinen blauen Pkw auf der Kreisstraße MIL 22 auf Höhe einer 16-Jährigen und sprach diese an. Als die Jugendliche einen Blick in den Wagen warf, sah sie, dass der Mann gerade an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte empfand Ekel, der Autofahrer fuhr daraufhin davon.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zur Identität des Exhibitionisten und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Polizeimeldung aus dem Kreis Miltenberg