Exhibitionist belästigt Mutter und Tochter in Großostheim

Wie die Frau der Polizei Alzenau schilderte, trat ihr der unbekannte Mann um kurz vor 16:00 Uhr entgegen, als sie mit ihrer Tochter auf dem Mainradweg Höhe der Klostergasse unterwegs war. Im weiteren Verlauf zog sich der Unbekannte die Hose herunter und manipulierte sichtbar an seinem Glied.

Der Mann flüchtete umgehend mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte, als die Geschädigte ihr Missfallen zum Ausdruck brachte. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung nach dem Täter ist ohne Erfolg geblieben.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre alt

Trug ein braunes T-Shirt mit Aufdruck

Hatte eine ungepflegte Erscheinung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - DAMM. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, hat ein Unbekannter offensichtlich absichtlich feuchten Sand auf einem grauen Seat Altea verteilt, sodass am Lack Schäden entstanden sind. Das Fahrzeug stand in der Steinrückenstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Mittwoch wurde ein grauer VW Golf auf dem ALDI-Parkplatz in der Südbahnhofstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Geschehen muss sich zwischen 11:30 Uhr und 12:00 zugetragen haben. Dem Schadensbild nach könnte ein Einkaufswagen an dem Auto hängengeblieben sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

WESTERNGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr ein Pedelec samt Schloss aus einer Garage in der Kahler Straße entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke KTM, Modell Cento 11 plus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken