Erneuter Einbruch in Tankstelle in Niedernberg

Aktuellen Erkenntnissen nach sind mehrere Unbekannten am frühen Samstagmorgen zwischen 01:20 Uhr und 02:40 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume der Tankstelle in der Straße „Am Knückel“ eingedrungen und mit Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro geflüchtet. Der Einbruch ist den Verantwortlichen schließlich am Morgen zur Ladenöffnung aufgefallen.

Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen noch nicht vor. Die in das Gebäude eingedrungenen Männer waren maskiert, schlank und dunkel gekleidet.

Bereits in der Nacht vom 25. Februar auf den 26. Februar hatten Einbrecher die Tankstelle im Visier. Die Täter hatten dabei Bargeld und Zigaretten entwendet. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Die Ermittler der Polizei Obernburg arbeiten mit Hochdruck an dem Fall und hoffen bei der Aufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen gesehen?

Wer kann möglicherweise Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug geben?

Wer kann sonst Sachdienliches mitteilen?



Zeugenaufrufe der Polizei Obernburg

ERLENBACH. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ist es zu einer Unfallflucht im Hirtenweg gekommen. Beschädigt wurde hierbei ein roter Peugeot 308, der am Fahrbahnrand geparkt war.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022 629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken