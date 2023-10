Erneuter Brand in Großkrotzenburg

Am Donnerstagmittag, 12.10.2023, wurde gegen 13:35 Uhr die Feuerwehr Großkrotzenburg erneut zu einer Rauchentwicklung alarmiert. Der Schreck bei den freiwilligen Feuerwehrleuten war groß, denn erst am Sonntag und auch am Montag wurden sie zu zwei Großbränden alarmiert, welche die Einsatzkräfte zwei volle Tage in Atem hielten. Auch in der Nähre des jetzt betroffenen Franziskanergymnasium Kreuzburg lagern Strohballen auf einem Feld.

Glücklicherweise war dieses Mal nur ein technischer Defekt an einer Leuchte in der Schulaula für den Alarm verantwortlich. An der Leuchte hatte sich ein kleiner Schmorbrand entwickelt und für eine Verrauchung gesorgt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer aus und die Schule bereits von den Lehrkräften geräumt worden und die Schüler hatten sich an den Sammelpunkten eingefunden.

Die Feuerwehr konnte sich somit auf die Belüftung der Schulräume konzentrieren. Nach einer Stunde konnte ein Großteil der Schüler wieder zurück in ihre Klassenräume. Lediglich die Aula und einige Klassenräume blieben wegen Brandgeruch gesperrt. Der Schulbetrieb soll morgen wieder normal weitergeführt werden. Das Franziskanergymnasium Kreuzburg wird von 1.250 Schülern besucht und hat 100 Lehrkräfte.

+12 weitere Bilder Erneuter Feueralarm in Großkrotzenburg, Rauchentwicklung an Schule, Franziskanergymnasium Kreuzburg geräumt und teilgesperrt.

Die Schule teilt hierzu auf ihrer Internetseite mit: „Am heutigen Donnerstag, 12.10.23, wurde um 13:35 Uhr aufgrund eines kleinen Schmorbrands im Aulabereich der Feueralarm ausgelöst. Das Schulgebäude und die anliegenden Gebäude wurden sofort vollständig evakuiert. Die Aula bleibt aufgrund der Geruchsentwicklung bis morgen früh, 06:30 Uhr, gesperrt. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr gehen wir davon aus, dass die Klassenräume im Aulabereich (EG und 1. Stock) morgen regulär ab der 1. Stunde wieder genutzt werden können."

Hintergrund: Das Franziskanergymnasium Kreuzburg Das Franziskanergymnasium Kreuzburg ist eine Privatschule in kirchlicher Trägerschaft in Großkrotzenburg. Gegründet wurde sie 1895 als St. Josefskolleg in Watersleyde in Holland, wo sie auch bis zum Jahre 1967 verblieb. Erst in diesem Jahr siedelte sie nach Großkrotzenburg über. Im selben Jahr begann der Unterricht in der Schule, die nunmehr den heutigen Namen trägt.

Armin Lerch