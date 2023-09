Ermittlungen wegen Körperverletzung: Polizei macht 14-Jährigen ausfindig

Kurze Zeit später stellte eine Beamtin der Kriminalpolizei Hanau den Verdächtigen im Bereich des Hanauer Forums fest; mit der Unterstützung einer Streifenbesatzung nahmen sie den Jugendlichen sodann vorläufig fest und mit zur Wache. Auf den 14-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben. Die beiden Kontrolleure zogen sich leichte Verletzungen zu.

Zeugen, die den Vorfall, welcher sich kurz nach 11 Uhr in der Buslinie 10 ereignet hatte, beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 auf der Wache der Polizeistation am Freiheitsplatz.

Mehrere Wahlplakate im Landkreis beschädigt: Kripo bittet um Zeugenhinweise

(cb) Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt aktuell in zwei Fällen von Sachbeschädigung an Wahlplakaten und bittet um Zeugenhinweise. In Bad Soden wurden Mittwochabend, gegen 22.50 Uhr, insgesamt drei Wahlplakate, welche an verschiedenen Laternen in der Thermalstraße befestigt waren, abgerissen und beschädigt. Ein weiteres Wahlplakat wurde am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, in der Frankfurter Straße (40er Hausnummern) in Bad Orb mit einem Schriftzug in roter Farbe beschmiert. Den Gesamt-Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 50 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zwei Autos angefahren und dann geflüchtet

Mühlheim (cb) Einen Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro verursachte ein Fahrer, als dieser am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße (10er Hausnummern) gleich zwei Fahrzeuge beschädigte. Ersten Erkenntnissen nach touchierte der Unfallverursacher einen geparkten Smart im Bereich der Heckstoßstange und anschließend einen dahinter geparkten Opel Mokka im Bereich der Fahrzeugfront.

Die Unfallfluchtgruppe nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Lagerhalle

Neu-Isenburg (fg) In der Nacht zum Mittwoch waren Unbekannte an einer Lagerhalle in der Siemensstraße (einstellige Hausnummern) zugange und beabsichtigten, in diese einzusteigen. Da der Einbruch misslang, flohen die Täter ohne Beute. An der Eingangstür entstand jedoch ein Schaden von rund 4.000 Euro; die Unbekannten hatten versucht die Tür aufzuhebeln sowie den Schlosszylinder zu öffnen.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochvormittag, 10 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

Sachbeschädigung an Gemeindehaus:

Hanau (cb) An einem Gemeindehaus in der Akademiestraße (einstellige Hausnummern) haben bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr, eine Infotafel abgerissen. Außerdem zerstörten sie die Gegensprechanlage.

Insgesamt schätzt die Polizei den entstanden Sachschaden auf 500 Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen