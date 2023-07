Erlenbach: Unbekannter forderte 14-Jährige auf, sich auszuziehen

Das junge Mädchen war auf dem Weg vom Weinfest zum Bahnhof, als sie gegen 23:30 Uhr von einem unbekannten Mann mit ausländischem Akzent angesprochen worden ist. Dabei hielt er sie an einer Hand fest und forderte sie auf, sich auszuziehen. Die Teenagerin reagierte geistesgegenwärtig, rief lautstark um Hilfe und rannte zum Weinfest zurück. Dort ging sie zu einer Freundin, alarmierte die Polizei und ließ sich nach Hause fahren.

Erlenbacher Weinfest - Mitarbeiterin geschlagen

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Auf dem Weg vom Eingang des Weinfestes zu ihrem Verkaufsstand kamen einer Mitarbeiterin am Samstag gegen 01:00 Uhr zwei dunkelgekleidete Männer entgegen. Ohne jegliche Vorwarnung und ohne einen vorangegangenen Konflikt schlug ihr einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Die Frau erlitt dabei leichtere Verletzung im Gesicht.

Ohne Fahrerlaubnis in Erlenbach Auto gefahren

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis setzte sich am Samstagabend ein 28-Jähriger hinter das Steuer eines Mitsubishis.

Die Fahrt endete für den jungen Mann gegen 22:35 Uhr in der Klingenbergerstraße, als er von der Polizei Obernburg einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Betrunken ohne Führerschein und ohne Versicherung auf der B469

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Einem aufmerksamen Autofahrer ist es zu verdanken, dass die Fahrt eines 31-Jährigen im volltrunkenen Zustand ohne größere Folgen für Unbeteiligte blieb. Die Polizei Miltenberg konnte den verantwortungslosen Fahrer in der Straße "Im Mittelgewann" stoppen. Gesucht wird nun nach dem Fahrer einer Mercedes C-Klasse, der möglicherweise beim Überholen touchiert worden ist.

Ein Autofahrer informierte die Polizei gegen 21:15 Uhr über einen vor ihm in Richtung Miltenberg auf der B469 in Schlangenlinien fahrenden silbernen Peugeot. Bereits bei der Anhaltung des verdächtigen Fahrzeugs stellten die Polizisten erhebliche Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte dann schließlich 2,3 Promille an.

Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der 31-Jährige weder über eine gültige Fahrerlaubnis noch eine Versicherung für den abgemeldeten Peugeot verfügte.

Von großer Bedeutung für die weiteren Ermittlungen ist der Fahrer einer Mercedes C-Klasse mit Miltenberger Zulassung. Der Zeuge konnte beobachten, dass bei einem Überholmanöver der Peugeot möglicherweise den Außenspiegel des Mercedes touchierte. Der Fahrer des Mercedes wird gebeten, sich mit der Polizei Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH AM MAIN. Die Tischplatte eines Imbisses in der Presentstraße ist am Freitagabend zwischen 22:30 und 22:45 Uhr von einem Unbekannten beschädigt worden.

ERLENBACH AM MAIN. In der Mechenharder Straße ist in der Zeit von Freitag 21:30 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr ein geparkter blauer Ford Focus unterhalb des Kofferraums beschädigt worden. Möglicherweise nutzte ein Nachtschwärmer die hinter dem Auto für den Sperrmüll bereitgestellte Couch als Schlafplatz und verursachte dabei den Schaden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken