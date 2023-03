Erhöhte Wildunfallgefahr in der Region

Zwei Rehe ließen dabei ihr Leben, an den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000,- Euro.

Die Phase nach der Zeitumstellung ist jedes Jahr besonders wildunfallträchtig, allgemein kehrt nun auch wieder mehr Leben in die Fauna ein und Verkehrsteilnehmer sollten sich entsprechend achtsam und vorausschauend fortbewegen.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Marktheidenfeld. Am gestrigen Montag wurde zwischen 8:30 und 9:30 Uhr bei einem auf dem Brückenparkplatz abgestellten Mitsubishi Outlander der rechte Seitenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, daher ermittelt die Polizei Marktheidenfeld nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 09391/9841-0 entgegengenommen.

Weitere Unfallflucht an geparktem Pkw

Kreuzwertheim. Ein im unteren Bereich der Lengfurter Straße abgestellter VW Passat in schwarz wurde im Zeitraum von Sonntagabend, 26.03., bis Montagmittag, 27.03., an der vorderen linken Seite beschädigt, dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500,- Euro. Ein Verursacher meldete sich weder beim Fahrzeughalter, noch bei der Polizei.

Hinweise auf das verursachende Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu entgegen.

Verkehrsunfall beim Einfahren in den Kreisverkehr

Marktheidenfeld. Gegen 15 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Rothenfels am gestrigen Montag mit ihrem Mercedes Viano die Georg-Mayr-Straße in nördlicher Richtung und wollte in den Kreisverkehr an der neuen Mainbrücke einfahren. Dabei übersah sie den Citroen einer 50-jährigen Frau aus Hafenlohr und es kam zum Unfall. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt gut 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Linienbus erfasst Auto

Ruppertshütten. Am Montag, 27.03.2023, gg. 15.45 Uhr, befuhr ein Linienbus die Sindersbachstraße in Ruppertshütten. Der 60jährige Busfahrer schätze den Kurvenverlauf einer Linkskurve falsch ein und fuhr etwas zu weit links. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm jedoch eine 46jährige Frau mit ihrem Pkw entgegen. Obwohl die Frau äußerst rechts fuhr konnte sie den Anstoß am entgegenkommenden Bus nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Nach Überholen Kontrolle verloren

Steinfeld. Am Montag, 27.03.2023, um 07.25 Uhr, fuhr ein 42jähriger Mann mit seinem Pkw von Steinfeld, Ortsteil Hausen in Richtung Wiesenfeld. Nach dem Ortsausgang überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Nach dem Überholvorgang kam er auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000€. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Diebstahl aus Baucontainer

Lohr. In der Zeit vom Samstag, 25.03.2023, 12.00 Uhr, bis zum Montag, 27.03.2023, 10.00 Uhr, wurde ein Baustellencontainer im Sandfeld aufgebrochen. Der Container steht neben einem Baummarkt im Sandfeld. Aus dem Container wurde ein Messgerät entwendet. Das Gerät hat einen Wert von ca. 3500€.

Socken gestohlen

Lohr. Am Montag, 27.03.2023, um 17.50 Uhr, wurde ein 56jähriger Mann beim Ladendiebstahl erwischt. Der Mann hatte sich einen Dreierpack Socken im Wert von 8,99 Euro eingesteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahl.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gemünden. Am Montag gegen 15.40 Uhr verunfallte im Baumgartenweg eine Radfahrerin. Eine Zeugin fand die Frau gegen 15:40 Uhr auf der Straße, auf dem Rad liegend, vor. Sie verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Die 47-Jährige befuhr vermutlich mit ihrem Rad den Baumgartenweg bergab in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache zum Sturz. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Pkw übersehen

Gemünden. Am Montag gegen 13:00 Uhr wollte eine 82-jährige Opel-Fahrerin von der Grundstücksausfahrt eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße nach links ausfahren. Ein von links nahender Lkw bremste ab und signalisierte der Frau, dass sie vor ihm abbiegen darf. Als sie im Abbiegevorgang war, übersah sie jedoch einen von rechts kommenden Pkw BMW. Der 43-jährige Fahrer wich nach rechts Richtung Gehweg aus, um ein Auffahren zu verhindern. Hierbei wurde die rechte Alufelge seines Pkw BMW verschrammt und der Reifen leicht beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 500,- Euro beziffert.

Wild ausgewichen und Unfall verursacht

Aura im Sinngrund. Am Samstag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 vom Jossgrund kommend in Richtung Aura. Als kurz vor Aura ein Reh die Fahrbahn kreuzte wollte er ausweichen, geriet herbei jedoch nach links in einen Acker. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Müll illegal entsorgt

Gemünden. Am Montagmorgen fanden Mitarbeiter im Hof des Kaufhaus Intakt in der Bahnhofstraße entsorgten Sperrmüll vor. Es handelte sich hierbei u. a. um eine alte Matratze, einen Elektroherd und diverse Ordner. Aufgrund einer im Müll aufgefundenen Adresse konnte der „Besitzer" des Mülls festgestellt werden. Den 47-jährigen Mann, welcher seit dem Wochenende verzogen ist, erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart