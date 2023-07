Erfolgreiche Ermittlungen der Würzburger Polizei – Serie von Einbrüchen geklärt

Serie von Einbrüchen in Geschäfte seit Oktober 2022

Wie bereits berichtet, ist es seit Oktober 2022 immer wieder zu Einbrüchen in verschiedene Geschäfte und Gaststätten in der Innenstadt, der Zellerau, im Frauenland und am Heuchelhof gekommen. Der zunächst unbekannte Dieb hatte es hierbei stets auf Bargeld oder sonstige wertvolle Gegenstände abgesehen und verschaffte sich in vielen Fällen gewaltsam über Fenster einen Zutritt. Die Kripo Würzburg hat Ermittlungen zu den bekannten Fällen intensiviert und mit Hochdruck an der Identifizierung des oder der Täter gearbeitet.

Festnahme einer 32-jährigen Tatverdächtigen

Im Rahmen von erneuten, gezielten Ermittlungen mit Unterstützung der Zentralen Ergänzungsdienste verdichteten sich immer mehr Hinweise gegen eine 32-Jährige zu einem dringenden Tatverdacht. In der Folge wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund von zwölf Einbrüchen gegen die Frau erwirkt. Beamte der Kripo Würzburg nahmen die Frau am vergangenen Mittwoch fest. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten Teile der Beute und umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden.

Vorführung beim Ermittlungsrichter – Untersuchungshaftbefehl aufrechterhalten

Der Ermittlungsrichter hat den Untersuchungshaftbefehl auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufrechterhalten. Die Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind unterdessen noch nicht abgeschlossen. Diese prüfen nun, ob die Frau auch für weitere Einbrüche im Stadtgebiet als Tatverdächtige in Frage kommt.

Bauchtasche aus Lokalität in der Sanderstraße entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einer Bar der Sanderstraße einer 25jährigen Studentin die Bauchtasche entwendet. Diese war im hinteren Bereich auf einem Barhocker abgelegt. In der Tasche befand sich neben ihrem Bundespersonalausweis auch ihre EC-Karte, ihr Mobiltelefon, Bargeld und noch weitere Wertgegenstände. Der Gesamtwert wird auf circa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Fenster des Kinderhortes eingeworfen

WÜRZBURG/ZELLERAU. Im Zeitraum von Montag 17:00 Uhr bis Dienstag 09:00 Uhr, wurde in der Hartmannstraße eine Fensterscheibe des dortigen Kinderhortes mit einem Stein eingeworfen. Um auf das Gelände des Hortes zu gelange, muss er bisher unbekannte Täter über den Zaun des Anwesens gestiegen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen

Pkw in Hauswand eingeschlagen

WÜRZBURG/SANDERAU. Mittwochfrüh gegen 03:20 Uhr, wurde ein Anwohner in der Virchowstraße durch einen lauten Knall und Vibrationen geweckt. Als er aus seinem Fenster schaute, erkannte er einen Pkw der frontal in der Hauswand steckte. Er konnte beobachten, wie der Fahrzeugführer zurücksetzte und in Richtung Frauenland flüchtete. An der Hauswand entstand durch den Einschlag ein etwa zwei Quadratmeter großes Loch. Zudem wurde der Hausflur, der Aufzug des Gebäudes sowie verbaute Glasbausteine beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Der aufmerksame Zeuge konnte das angebrachte Kennzeichen des Pkw übermitteln, wodurch wenig später der Pkw mit massiven Frontschaden an der Halteranschrift festgestellt wurde . Die Würzburger Polizei leitete ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und traf alle notwendigen Maßnahmen um den Unfallfahrer zu ermitteln.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen

Geparkten Pkw angefahren

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Montag gegen 12:00 Uhr parkte ein 40-jähriger Würzburger seinen roten Ford Transit am Straßenrand in der Rimparer Straße gegenüber der Ausfahrt Nervenklinik. Als der Fahrer am nächsten Tag gegen 08:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen an seinem Außenspiegel und dem Kotflügel fest. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel 0931/457-2230 zu melden.

