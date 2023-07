Einsatzkräfte angegangen

Der Beschuldigte zeigte sich zu Beginn der polizeilichen Maßnahmen so unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten, dass er in Handschellen gelegt werden musste und hier sogar noch nach den Einsatzkräften trat. Da der Beschuldigte zudem stark alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei.

Auf den Beschuldigten kommen neben der Anzeigen wegen Körperverletzung noch weitere Strafverfahren zu, unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

12-Jähriger stürzt schwer

Lohr. Am Freitagabend fuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gelände der Realschule in Lohr. Vermutlich um seinen Nachhausweg abzukürzen, wollte der Junge die mehrstufige Treppe hinunterfahren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Junge von seinem Fahrrad und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber nach Würzburg geflogen werden musste. Der Schutzhelm, den der Junge getragen hatte, verhinderte glücklicherweise schlimmeres.

Uneinsichtiger Gast der Festwoche

Lohr. Ein 28-jähriger, alkoholisierter Gast der Spessart-Festwoche wollte am Freitag im Festzelt eine Zigarette rauchen. Da dies per Verordnung untersagt ist, wurde er von der dortigen Security dazu aufgefordert, dies zu unterlassen – was den Gast aber nicht interessierte. Daraufhin wurde er durch die Security aus dem Zelt gebracht und ihm wurde ein Hausverbot für den Abend erteilt. Nachdem der Gast kurzzeitig das Gelände verließ, tauchte er wenig später erneut auf dem Festgelände auf. Auf den 28-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs zu.

Wildpinkeln mit Folgen

Lohr. Ein niederländischer Besucher der Spessart-Festwoche wurde auf frischer Tat dabei angetroffen, wie er sich in einem Gebüsch erleichterte. Das „Wildpinkeln" ist per Verordnung der Spessart-Festwoche verboten. Auf den Besucher kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Polizei Lohr/mm