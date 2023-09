Einkäufe aus Auto in Lohr gestohlen

Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Tathergang konnte durch die Parkplatzüberwachungskamera nachvollzogen werden. Beim bislang unbekannten Täter handelt es sich um einen etwa 1,75 Meter großen, circa 30-jahre alten Mann, welcher ein weißes T-Shirt trug und einen schwarzen Rucksack mit sich führte. Der Beuteschaden liegt bei 23,- Euro. Weiter ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden des 18.09.2023 ähnliche Vorfälle in Wiesthal. Am Bahnhof wurden durch einen unbekannten Täter an mehreren Pkws deren Verschlusszustand geprüft. Aus einem unverschlossenen Fahrzeug konnte der Täter dann einen Karton entwenden, in welchem sich ein gebrauchter PC im Warenwert von etwa 100,- Euro befand.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Mehrere Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart In Sendelbach konnten im Laufe des Abends des 18.09.2023 durch Streifen der Polizeiinspektion Lohr a.Main insgesamt drei Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei zwei Männern war deren ausländische Fahrerlaubnis nicht in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben, obwohl diese bereits deutlich länger als sechs Monate ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben. Ein weiterer Mann führte einen Lkw, obwohl er nur einen Pkw-Führerschein vorzeigen konnte. Gegen alle wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Kleintransporter in Neuendorf deutlich überladen

Neuendorf, Landkreis Main-Spessart Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz der B 26 bei Neuendorf konnten am 18.09.2023 gegen 18:00 Uhr anhand der vorgelegten Frachtpapiere bei einem Kleintransporter eine deutliche Überladung festgestellt werden. Der 47-jährige Fahrzeugführer hatte Stahlkonstruktionsteile geladen, was zu einer Überladung von mehr als 30 Prozent führte. Eine anschließende Wiegung bestätigte den Verdacht. Der ausländische Fahrzeugführer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und gegen das Fuhrunternehmen wird nun wegen Gewinnabschöpfung ermittelt.

Auffahrunfall bei Lohrer Stadthalle

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Gegen 13:00 Uhr ereignete sich am 18.09.2023 ein Auffahrunfall in der Jahnstraße Höhe der Stadthalle. Hierbei musste ein 61-jähriger Skoda-Fahrer vor der Fußgängerampel verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 57-jähriger Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des Skodas auf. Der Skoda-Fahrer klagte im Rahmen der Unfallaufnahme über Kopf- und Nackenschmerzen sowie Schwindel. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass ein Sachschaden von geschätzt 1.500,- Euro entstand.

Mehrere Graffitisin Neuendorf angebracht

Neuendorf, Landkreis Main-Spessart Bereits am vergangenen Wochenende vom 15.09. auf den 16.09.2023 brachte ein unbekannter Täter mehrere Graffitis in verschiedenen Farben an der Unterführung zum Main sowie am Brückenpfeiler der ICE-Strecke an. An den Tatörtlichkeiten konnten Sprühaufsätze mit passenden Farbanhaftungen aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000,- Euro geschätzt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

Versuchter Diebstahl aus Auto in Gemünden

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart: In der Nacht von Sonntag auf Montag war eine bislang unbekannte Person in einem Wohngebiet unterwegs und schaute sich dort an den Anwesen um. Zunächst wurde der Polizei noch in der Nacht aus dem Rhönweg gemeldet, dass eine unbekannte Person unbefugt ein Privatgrundstück betreten hätte. Im Einsatz befindliche Polizeistreifen konnten in der Nacht jedoch keine Person mehr im Umfeld des Rhönwegs antreffen. Am Montag wurde der Polizei sodann durch einen Anwohner aus dem Ostring mitgeteilt, dass sich eine männliche Person nachts an seinem Pkw zu schaffen gemacht habe. Der Pkw wurde augenscheinlich nach Bargeld durchsucht, Aufbruchspuren fanden sich allerdings nicht und es trat weder Beute- noch Sachschaden ein.

Die Polizei sucht nun nach einem jungen Mann mit kurzen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er könnte etwa 25 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er trug eine blaue Sporthose und ein T-Shirt.

Verkehrsunfallflucht in Schaippach

Gemünden-Schaippach, Lkrs. Main-Spessart: Vermutlich im Lauf des Sonntags beschädigte ein bislang Unbekannter in der Sinntalstraße einen PKW, als er mit seinem Kfz dort ein- oder ausparkte. Im Unfallzeitraum fand im Umfeld der Unfallstelle eine Fest- und Sportveranstaltung statt. Der Sachschaden am Pkw der Anzeigenerstatterin liegt bei über 1000 Euro.

Scheibe an Mittelschule eingeworfen

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart: Am Montag wurde bei der Polizei eine Sachbeschädigung angezeigt. An der Mittelschule am Hofweg wurden vermutlich in der Nacht zum Samstag durch Steinwürfe mehrere Fensterverglasungen beschädigt. Vermutlich wurde das Gebäude mit Kieselsteinen beworfen, wodurch Löcher in den Scheiben entstanden. Der Sachschaden dürfte bei mehreren eintausend Euro liegen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden

Kennzeichen von Bus in Karlburg entwendet

Karlburg, Ldkr. Main-Spessart. Im Tatzeitraum von Freitag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 17:00 Uhr, wurde an einem im Pfadweg geparkten Omnibus das hintere, amtliche Kennzeichen mit Kunststoffhalterung abgerissen und entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 70,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Gegenverkehr in Aschfeld übersehen

Aschfeld, Ldkr. Main-Spessart. Am Montag um 16:26 Uhr wollte der 18-jährige Fahrer eines VW Polo von Gössenheim kommend nach links in Richtung Aschfeld einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, grauen Daimler einer 28-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und kamen in nahe gelegene Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße 27 war für eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Kräfte der Feuerwehr Aschfeld. Insgesamt waren 25 Feuerwehrkräfte aus Karlstadt und Aschfeld im Einsatz. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Meldungen der Polizei Karlstadt