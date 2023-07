Eine Haibacherin hilft Selbst: Wenn ein Notruf auf 110 ins Leere läuft

Es ist etwa 0.30 Uhr in einer Nacht im Juli. Petra Schmitt ist mit ihrem Hund nahe des Haibacher Maibaums unterwegs. Da bemerkt sie einen Mann, der auf dem Boden liegt. Sie geht zu ihm, spricht ihn an. Der 80-Jährige ist ansprechbar, aber leicht ausgekühlt. Er erzählt ihr, er liege dort bereits seit etwa drei Stunden. Schmitt will Hilfe holen. Sie zückt ihr Handy und wählt den Polizei-Notruf 110. Es ist 0.41 Uhr. Der Beamte in der Notruf zentrale sagt ihr, die Polizei könne nicht kommen, um jeden Herumliegenden aufzuheben.

Polizei bestätigt Fehler

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die Polizei den Anruf von Petra Schmitt bei der 110 Anruf ebenso wie die Tatsache, dass danach von Seiten der Zentrale nichts weiter veranlasst wurde. Dies sei, so die Polizei weiter, inzwischen auch aufgearbeitet.

Laut Polizei hatte die Frau geschildert, dass vor einer Gaststätte ein offensichtlich betrunkener Mann liege, der ansprechbar und mutmaßlich unverletzt sei. Der Beamte am Notruf konnte den Mann im Hintergrund sinngemäß sagen hören, dass er nicht wegwolle. Dass der Mann während ihres Anrufs etwas gesagt habe, bestätigt auch Petra Schmitt. Das Alter des Mannes, war in dem Gespräch kein Thema, so die Polizei. Dieses hatte Petra Schmitt einen Tag später herausgefunden, als sie sich in einem nahegelegenen Gasthaus nachfragte, wo der Mann am Sonntagabend zu Gast gewesen war.

Fall aufgearbeitet

Inzwischen wurde mit dem Mitarbeiter, der den Anruf annahm, wie auch mit dem Notruf-Team gesprochen, so die Polizei. Fazit: Da es sich um keinen polizeilichen Notfall handelte, hätte der Beamte am Telefon die Anruferin an ILS verbinden sollen, die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst koordiniert. Dann hätte der Rettungsdienst den Mann untersuchen können.

In dieser Nacht habe es ein vergleichsweise hohes Notrufaufkommen gegeben, so Polizeisprecher Maximilian Basser. Die Menge der Notrufe dürfe aber den professionellen Ablauf und die Abarbeitung von Einsätzen nicht beeinflussen. Dies solle keine Entschuldigung dafür sein, dass die Frau nicht an die ILS verbunden wurde, so Basser.

Verbesserungswürdig

In die Bewertung zur Dringlichkeit von Mitteilungen fließen bei der Polizei mehrere Faktoren ein, erklärt er. In einem solchen Fall beispielsweise die Außentemperatur oder auch die Mitteilungsfähigkeit einer Person. Da der Mann ansprechbar war, entschied sich der Beamte dagegen, eine Streife zu schicken. »Diese Einschätzung der Situation halten wir, auch der diensthabende Anrufannehmer, im Rückblick für vertretbar aber verbesserungswürdig«, so Pressesprecher Basser. Spätere Nachfragen der Polizei bei Feuerwehr und Rettungsdienst haben ergeben, dass es keinen weiteren Einsatz gab, der mit dem Haibacher in Verbindung zu bringen ist. Das bestätigt, dass der Feuerwehrmann, den Petra Schmitt angehalten hatte, dem Mann geholfen hat.

Mit Schmitt hat die Polizei in der Zwischenzeit ebenfalls gesprochen. Die Frau hat sich, betont Maximilian Basser, absolut richtig verhalten, als sie in dieser Situation den Notruf gewählt hat.

