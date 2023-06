Einbrüche in Gartenhäuser – Zeugen gesucht

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei. Zwischen Donnerstag und Montag versuchte ein Unbekannter in ein Gartenhaus im örtlichen Kleingartenverein in der Hauptstraße einzusteigen. Er öffnete gewaltsam ein Fenster des Gartenhauses, entwendete aber nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zwischen Dienstag, 06. Juni, und Montag, 12. Juni, öffnete ein Unbekannter gewaltsam einen Schuppen in der Babenhäuser Straße und entwendete aus diesem einen Spalthammer und rund 150 kg Kirschen im Gesamtwert von rund 500 Euro.

In beiden Fällen hat die Aschaffenburger Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Diebesgut sichergestellt – Geschädigte gesucht

ASCHAFFENBURG. Nachdem in der Wohnung eines Senioren eine Vielzahl von mutmaßlichem Diebesgut sichergestellt wurde, hofft die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit einem Zeugenaufruf nun, die rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg befand sich in der letzte Woche in der Wohnung des Mannes auf Grund eines Diebstahlsdeliktes und konnte hierbei eine Vielzahl von augenscheinlich entwendeten, originalverpackten Waren sicherstellen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten bislang noch nicht die geschädigten Geschäfte ausfindig gemacht werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese sich im Aschaffenburger Stadtgebiet befinden.

Es handelt sich um die folgenden Gegenstände:

Drei Bilderrahmen, Marke Hama (1x 10€ weiß; 1x 7€ rosa; 1x 6€ gold)

Acht Kinderbücher, Marke Carlsen, Auflage Pixi

Ein Kinderbuch, Marke Kinderland, „Fingerspiele und Kniereiter"

Ein Kinderbuch Marke „von-A-bis-Z-Verlag", „Flohrinchen – Eine Puppe erzählt ihre Geschichte"

Zwei UV-Schutzhauben für Kleinkinder, Marke Sterntaler

Eine Tasche, Aufschrift „Aschaffenburg" mit der Stadtsilhouette

Geschädigte, denen entsprechende Gegenstände aus ihren Geschäften entwendet worden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, gegen 17:00 Uhr, kam es im Kreisverkehr an der Kreuzung Bodelschwinghstraße und Elisenstraße zum Zusammenstoß eines Audi und eines Kleintransporters. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich zu melden. ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 18:00 Uhr, wurden auf dem Dach des Pompejanums mehrere Graffiti angebracht. ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, wurde an einem Mercedes in der Paulusstraße der Mercedes-Stern abgebrochen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeimeldungen Stadt und Kreis Aschaffenburg