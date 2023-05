Einbruchsversuch an Wohnwagen in Lohr scheitert

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500€. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohr a. Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Ohne gültige Fahrerlaubnis mit Anhänger in Lohr unterwegs

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Einer Streife der Polizeiinspektion Lohr a. Main fiel am Mittwochvormittag auf der Osttangente ein PKW mit einem größeren Anhänger auf, weshalb der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse „B“ gewesen ist. Aufgrund der Größe und dem damit verbundenen Gewicht des Anhängers, hätte der Fahrzeugführer jedoch mindestens die Fahrerlaubnisklasse „BE“ benötigt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Bei Jugendschutzkontrolle in Lohr E-Zigaretten sichergestellt

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Als Beamte der Polizei Lohr a. Main am Mittwochmorgen den Bereich des Nägelseezentrums / Finanzamt bestreiften, fühlte sich eine Gruppe Jugendlicher sofort ertappt und ergriff die Flucht über die Fußgängerbrücke. Bei der späteren Kontrolle auf dem Schulhof übergab eine 13-jährige Schülerin freiwillig zwei E-Zigaretten an die kontrollierenden Beamten. Die E-Zigaretten wurden sichergestellt und die Erziehungsberechtigten über den Vorfall informiert.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag zwischen 08:20 Uhr und 08:45 Uhr hatte ein 44-Jähriger seinen VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hammersteig in Karlstadt geparkt. In dieser Zeit wurde der Wagen durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heckstoßfänger beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt