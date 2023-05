Einbruch in Würzburger Gaststätte - Kripo ermittelt

Dem aktuellen Sachstand nach hat sich die Täter zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10:15 Uhr, durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte am Place de Caen verschafft. Entwendet wurden diverse Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kripo Würzburg wendet sich dabei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Gaststätte gesehen?

Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Geparkter Pkw mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/LENGFELD. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Flürleinstraße ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeug-Seite des schwarzen Mercedes Benz. Die Schadenhöhe wird mit 3.000 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Zwischen Samstag und Montagnachmittag 17:00 Uhr wurde in der Simon-Breu-Straße aus der Garage eines Einfamilienhauses ein Fahrrad entwendet. Der bislang unbekannte Täter kletterte hierfür vermutlich über das verschlossene Gartentor. Von dort aus verschaffte er sich Zutritt zur Garage über die unverschlossene Seitentüre. Der Wert des grünen Mountainbikes der Marke Cube wird mit 350 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ladendieb auf der Flucht festgenommen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Dienstagmittag konnten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen flüchtenden Ladendieb festnehmen. Der 18-jährige Dieb hatte zuvor aus einem Warenhaus in der Schönbornstraße mehrere Parfüms im Gesamtwert von 217 Euro gestohlen.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs

WÜRZBURG/INNENSTADT. Für einen E-Scooterfahrer war am Mittwochmorgen am Berliner Platz die Fahrt zu Ende. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, da er unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug geführt hatte.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt