Einbruch in Würzburger Friseursalon – Zeugen gesucht

Dem Sachstand nach verschaffte sich der Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Friseursalon am Berliner Platz. Der Täter durchwühlte einen Lagerraum und flüchtete mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag und Elektronikartikeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Ladendiebstähle in der Würzburger Innenstadt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am 17.05.2023 gegen 16:50 Uhr erhielt die Polizei Mitteilung über eine Gruppe von vier Ladendieben im Alter von 23 - 29 Jahren, die in einem Würzburger Drogeriemarkt Parfums entwendet haben sollen. Diese konnten kurze Zeit später durch Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass diese nicht nur in dem Drogeriemarkt geklaut hatten, sondern auch zuvor in einem Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt tätig waren. Zeitgleich konnte eine weitere Gruppe von drei Ladendieben im Alter von 20 - 22 Jahren angetroffen werden, die gleichzeitig in dem Kaufhaus Markenkleidung entwendet hatten. Auch diese wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die Ladendiebe nach Abschluss der Sachbearbeitung entlassen.

Aus Kneipe verwiesener Gast schlägt zu

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am 18.05.2023 gegen 03:15 Uhr kam es vor einer Kneipe in der Zeller Straße zu einer Körperverletzung. Da es Probleme mit einem 48-jährigen Gast gegeben habe, wurde dieser vor die Tür begleitet. Hier habe der 62-jährige Täter diesem derart ins Gesicht geschlagen, dass er eine blutige Lippe und einen fehlenden Zahn davontrug.

Unter Einfluss von Medikamenten zum Supermarkt gefahren und dort Geldbeutel unterschlagen

WÜRZBURG/Innenstadt. Am 17.05.2023 gegen 15:20 Uhr erhielt eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen Einsatz in einen Lebensmittelmarkt in der Sartoriusstraße. Dort habe ein 68-Jähriger den Geldbeutel einer Kundin eingesteckt, welche diesen auf einem Tresen habe liegen lassen. Bein Eintreffen der Streife verhielt sich der 68- Jährige ggü. der Streife äußerst aggressiv und begann, die Beamten „anzubellen“ und „anzuknurren“. Nach einiger Zeit beruhigte sich der 68-Jährige und „schnurrte“ die Beamten an. Da der 68-Jährige angab, mit seinem PKW nach Würzburg gefahren zu sein, er weiterhin unter dem Einfluss diverser verschreibungspflichtiger Medikamente stehe, welche in ihrer Wirkung dem sicheren Führen von Fahrzeugen entgegenstehen, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt zudem unterbunden.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren

WÜRZBURG/VERSBACH. Am 18.05.2023 gegen 0:10 Uhr wurde ein 71-jähriger Fahrer eines Motorrollers in der Versbacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle räumte dieser den Konsum von Haschisch ein. Weiterhin führte der 71- Jährige noch eine geringe Menge an Haschisch mit sich. Es stellte sich während der Kontrolle zudem heraus, dass der Motorroller nicht zugelassen ist und der 71-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg