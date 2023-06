Einbruch in Würzburger Blumenladen

Zwischen Mittwochabend, ab 21:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, war der Täter gewaltsam über ein Fenster in das Geschäft gelangt. Er entwendete Bargeld im Gesamtwert von rund 500 Euro und hinterließ Sachschaden von rund 200 Euro.

Wer in der fraglichen Zeit im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Blumenladens gesehen hat oder eine andere ungewöhnliche Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Donnerstagmorgen parkte eine Autofahrerin ihr Fahrzeug auf einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkplatz am Oberen Neubergweg. Als sie um 11:05 Uhr wieder zu ihrem blauen Opel zurückkehrte, stellte sie Lackkratzer im Bereich der vorderen Stoßstange auf der Fahrerseite fest. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ihr ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Am Donnerstag bemerkte ein 54-Jähriger einen Schaden an seinem Pkw. Dieser hatte seinen grauen BMW im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 17:40 Uhr in Mergentheimer Straße auf dem Parkplatz des Tennisclubs geparkt. Der unbekannte Verursacher meldete sich weder bei der Polizei und hinterließ auch keinen Hinweiszettel an dem Fahrzeug. Dem Eigentümer entstand einen Schaden an der Türe der Fahrerseite in Höhe von circa 2.500 Euro.

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Ein Paketzusteller hatte seinen gelben VW Crafter am Donnerstag um 09:50 Uhr zwischen Leitengraben und Leitenäckerweg geparkt, während er seine Arbeit ausführte. Hierbei hörte er aus der Ferne einen Knall. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Schaden am hinteren rechten Heck. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

WÜRZBURG/ZELLERAU. Zwischen Mittwochabend gegen 21:10 Uhr und Donnerstag um 07:30 Uhr blieb ein unbekannter Verursacher an einem geparkten Fahrzeug in der Weißenburgstraße hängen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dem Eigentümer entstanden durch die verursachten Kratzerspuren an der hinteren Stoßstange ein Schaden von circa 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten werden durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegengenommen.

Betrunkener E-Scooterfahrer in der Gerberstraße angehalten

WÜRZBURG/INNENSTADT. Einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fiel am Freitag gegen 01:35 Uhr ein E-Scooterfahrer in der Gerberstraße auf. Dieser fuhr mittig in der Fahrbahn. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, worauf ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,54 Promille ergab. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt unterbunden und er musste die Streife für einen beweiskräftigen Alkoholtest auf die Dienststelle begleiten. Da der E-Scooterfahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, musste er zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung vor Ort entrichten.

