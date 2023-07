Einbruch in Trennfurter Büro

Dem Sachstand nach hat sich die Tat zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, zugetragen. Die Einbrecher haben sich auf noch unklare Weise Zugang zu dem Gebäude in der Vital-Daelen-Straße verschafft und im Inneren eine Bürotür gewaltsam geöffnet. In dem Raum haben sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich an sich genommen und sind im Anschluss geflüchtet.

Nach Bekanntwerden des Einbruchs wurde die Polizei Obernburg eingeschaltet. Die ermittelt nun und bittet die Bevölkerung bei der Klärung der Tat um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

17-Jähriger flüchtet mit Roller - Ohne Fahrerlaubnis aber mit Haschisch unterwegs

MILTENBERG. Am Montagabend hat sich ein Jugendlicher einer Verkehrskontrolle entzogen und versuchte zu flüchten. Die Polizei Miltenberg konnte ihn stellen und fand dabei Betäubungsmittel.

Gegen 22:40 Uhr wollten die Beamten den jungen Rollerfahrer auf dem Parkplatz der alten Volksschule anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 17-Jährige wollte offensichtlich die Konsequenzen vermeiden und versuchte samt seinem Motorroller zu fliehen. Weit kam er nicht. Im Parkhaus in der Jahnstraße konnten die Polizisten den Jugendlichen anhalten. Dabei entdeckten sie bei ihm Haschisch im niedrigen zweistelligen Grammbereich. Für ihn stellte sich zudem verschärfend heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für den Roller hat.

Entsprechende Ermittlungsverfahren sind die Folge. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN. In der Zeit von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 00:30 Uhr, hat ein Unbekannter am Festplatz in der Mechenharder Straße das Fahrrad einer Weinfest-Besucherin entwendet. Das graue Mountainbike der Marke Gudereit war mit einem Schloss gesichert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr ein grauer VW Touran bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in dem Zeitraum in der Straße "Alter Graben". Der linke Außenspiegel wurde offensichtlich abgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen der Polizei Unterfranken