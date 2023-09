Einbruch in Röllfelder Bäckerei - Zeugen gesucht

Dem Sachstand nach sind die Unbekannten zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Montag, 04:30 Uhr, über ein rückwärtiges Fenster in die Bäckereifiliale in den Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Rosenbergstraße eingestiegen. Im Anschluss flüchteten Sie mit ihrer Tatbeute, mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Obernburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 06022/629-0.

Weiterer Zeugenaufruf

KLEINHEUBACH. Am Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde aus einem Fitnessstudio „In der Seehecke" aus einem Spind eine Geldbörse entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.