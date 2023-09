Einbruch in Mainaschaffer Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Behringstraße zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Samstag, 13:50 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss. Die Scheibe ist dabei zu Bruch gegangen. Verwandte der Geschädigten stellten den Einbruch fest, als sie nach dem Rechten sehen wollten und verständigten umgehend die Polizei. Ob die Täter Geld oder Wertgegenstände an sich genommen haben, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Nachbarn oder Passanten auf entsprechenden Lärm aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps: www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de

Mit Stein auf Autoscheibe geschlagen - Festnahme

ASCHAFFENBURG-INNENSTADT. Am frühen Samstagmorgen konnte die Aschaffenburger Polizei einen Mann auf frischer Tat festnehmen, der gerade auf ein parkendes Auto einschlug. Ein Augenzeuge handelte genau richtig und hatte die Beamten verständigt.

Der 62-jährige Tatverdächtige konnte um kurz vor 02:00 Uhr dabei beobachtet werden, wie er gerade dabei war mit einem Stein auf einen in der Goethestraße geparkten VW Polo einzuschlagen. Der Zeuge zögerte nicht lange und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 62-Jährigen schnell festnehmen. Nachdem seine Identität geklärt werden konnte, entließen ihn die Polizisten wieder auf freien Fuß. Der Grund für sein Handeln und die Frage, ob der Mann auch für weitere ähnliche Taten in Frage kommt, sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Pkw-Brand - Polizei ermittelt zur Ursache

GROßOSTHEIM-RINGHEIM. Am Freitagabend ist ein Pkw in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kripo Aschaffenburg, die einen Brandstiftung nicht ausschließen kann, hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 22:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand im Westring ein. Ein Anwohner stellte fest, dass ein geparkter grauer Audi S4 teilweise in Flammen stand und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro Die Kriminalpolizei Aschaffenburger hat noch vor Ort ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG-INNENSTADT. Am Dienstag wurden in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr zwei Messingkerzenständer aus der Mutter-Gottes-Kirche in der Schlossgasse entwendet.

ASCHAFFENBURG-NILKHEIM. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, hat ein Unbekannter sich Zugang zum Innenraum eines grauen Seat Ibiza verschafft. Entwendet wurde nichts. Der Seat war in der Feuerbachstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG-INNENSTADT. Am Freitagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein blauer Mercedes auf dem Parkplatz am Altstadtfriedhof bei einer Unfallflucht beschädigt.

ASCHAFFENBURG-STRIETWALD. Am Freitag wurde ein geparkter schwarzer BMW in der Strietwaldstraße Höhe der 60er-Hausnummern mutwillig zerkratzt. Die Tat muss sich zwischen 20:15 und 21:15 Uhr zugetragen haben.

ASCHAFFENBURG-STRIETWALD. Am Freitag kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein geparkter Skoda Kamiq in der Farbe Schwarz beschädigt wurde. Das Auto stand auf einem Parkplatz in dem Hasenhägweg Höhe der 20er-Hausnummern.

ASCHAFFENBURG-INNENSTADT. Zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 14:30 Uhr, wurde ein silber-schwarzes Mountainbike der Marke Bergsteiger aus einem Innenhof in der Reigersbergstraße gestohlen. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

MÖMBRIS. Zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstag, 00:30 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Ford Fiesta in der Hüttenberger Straße mutwillig mit einer Glasflasche beschädigt.

GEISELBACH-OMERSBACH. Zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Samstag, 06:00 Uhr, hat ein Unbekannter mit seinem Pkw ein Verkehrszeichen an der Kreuzung der Dorfstraße und der Straße "Am Weiher" umgefahren und ist anschließend geflüchtet.

SCHÖLLKRIPPEN. Am Samstag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen silbernen Skoda Kodiaq auf dem EDEKA-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße angefahren. Der Unfall muss sich gegen 11:50 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

