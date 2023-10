Einbruch in Hanauer Getränkemarkt

Einbrecher verschafften sich am späten Dienstagabend Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Seligenstädter Straße (60er-Hausnummern) und hatten es offenbar auf Zigaretten abgesehen. Gegen 23.45 Uhr hebelten die Unbekannten die Schiebetür auf und begaben sich anschließend in den Verkaufsraum. Dort durchwühlten sie unter anderem die Regale und flohen mit einer bislang unbekannten Menge an Zigaretten. Anwohner hatten kurz danach drei Radfahrer gesehen. Ob diese in möglichem Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, wird Teil der weiteren Ermittlungen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Zigarettenklau mitbekommen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Wer kann Hinweise auf gestohlenen Roller geben?

Hanau. Im Bereich der einstelligen Hausnummern der Kinzigstraße kam es am Wochenende zu einem Rollerdiebstahl. Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, stand das Kleinkraftrad mit Hanauer Kennzeichen noch vor dem Wohnhaus. Am Sonntagmorgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl der Yamaha des Typs T-Max 500. Auffällig sei an dem Roller ein zerkratztes Topcase gewesen.

Die Ermittler der Polizei Hanau nehmen Hinweise unter der 06181 100-120 entgegen.





Anbauverdichter von Baustelle gestohlen

Freigericht/Somborn. Diebe stahlen zwischen Montagnachmittag (16.30 Uhr) und Dienstagmorgen (7.30 Uhr) einen Anbauverdichter im Wert von mehreren zehntausend Euro von einer Baustelle im Schützenweg. Ersten Spuren zufolge könnten die Täter die rote Maschine der Marke MTS mit einem mitgebrachten Bagger abtransportiert haben. Im Anschluss fuhren die Täter wohl über die Trenngasse in Richtung Altenmittlau davon.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Arbeitsmaschine unter der Rufnummer 06181 100-123.

Wahlplakat angezündet: Zeugen gesucht

Hainburg/Hainstadt. Unbekannte haben am späten Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, ein Wahlplakat

in der Hauptstraße (120er-Hausnummern) angezündet. Ein Passant hatte den Brand entdeckt und selbstständig löschen können. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Pressemeldungen Polizeipräsidium Südosthessen