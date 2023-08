Einbruch in Gemünden: Täter steigt über gekipptes Fenster ein

Dem Sachstand nach drang der Täter kurz nach dem die Bewohnerin gegen 06:45 Uhr ihr Zuhause verlassen hatte, durch das gekippte Fenster in die Wohnung ein. Im Schlafzimmer bediente er sich an einer Schmuckkiste und machte sich unerkannt davon. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen, die zwischen 06:45 und 08:00 Uhr in der Langenprozeltener Straße gegenüber dem Bahnhof verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Die wichtigsten Tipps zum Einbruchschutz:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen:

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Beratung im Internet:

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de



www.polizei-beratung.de



Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Randale in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden am Festplatz in Kreuzwertheim die dort bereits errichteten Absperrungen für das Quätschichfest entfernt und das Material auf die dortige Grünfläche geworfen. Die Verwaltungsgemeinde Kreuzwertheim hat zusätzlich den Diebstahl eines Verkehrszeichens samt Rohrpfosten und Fußteil zu beklagen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Geparkter Mercedes beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Marktheidenfeld. Am Freitagmittag parkte ein 75-jähriger Mann seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Georg-Mayr-Straße. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 €.

Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Versuchter Pkw-Diebstahl

Arnstein-Heugrumbach. Im Laufe der letzten zwei Wochen wurde versucht, ein Fahrzeug aus einer unverschlossenen Garage zu entwenden. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Ford Focus während einer Urlaubsreise im Zeitraum vom 14.08.2023 bis zum gestrigen Freitag in seiner Garage in der Frankensteinstraße abgestellt. Während der Urlaubszeit schaute eine beauftragte Nachbarin immer wieder nach dem Haus des Geschädigten. Offensichtlich nutzten der oder die Täter einen dieser Momente, als die Garage geöffnet war, aus und gelangten sowohl in Garage als auch in den unverschlossenen Pkw. Dort wurde versucht diesen anzulassen, was jedoch nicht gelang.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum in der Frankensteinstraße, nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel. 09353/97410 entgegen.

Ortstafel von Karlburg entwendet

Karlstadt-Karlburg. In der Nacht von Donnerstag auf den Freitag wurde die Ortstafel des Stadtteils am Ortseingang von der Karolingerbrücke kommend entwendet. Ein unbekannter Täter hatte das Schild im Zeitraum von Donnerstag 18 Uhr bis Freitag 06:45 Uhr mitsamt der Metallstange gestohlen. Die Stadt Karlstadt beziffert den Schaden auf ca. 1000,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel. 09353/97410 entgegen.

Meldungen der Polizei Karlstadt