Einbruch in Firmengebäude

Die Täter öffneten gewaltsam die Räumlichkeiten von drei in dem Gebäude untergebrachten Firmen und entwendeten Bargeld sowie elektronische Geräte. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise. Dem Sachstand nach, haben die Unbekannten das Gebäude im Kreuzäcker-Ring am Samstag, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, aufgesucht. Die Täter brachen Türen und Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu drei Firmen, die sich in dem Gebäude befinden. Hier entwendeten die Unbekannten u. a. Bargeld und Laptops und entkamen unerkannt. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro, der hinterlassene Sachschaden in einem fünfstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise. Wer zur Tatzeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06021 / 857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.



Verkehrskontrollen der Polizei: Zwei Fahrzeugführer über zwei Promille

Alzenau/Sailauf. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen am Untermain Verkehrskontrollen durchgeführt und hierbei auch ein Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit gelegt. Zwei Fahrzeugführer fielen hierbei mit hohen Vortestwerten von über zwei Promille auf. Eine Weiterfahrt wurde in beiden Fällen unterbunden. Die Männer werden sich in Strafverfahren verantworten müssen.

Ein 49-Jähriger fiel am Sonntag gegen 1.30 Uhr in Alzenau auf, als er mit einem Pkw entgegen einer Einbahnstraße unterwegs war. In der folgenden Kontrolle wurden Hinweise auf eine mögliche Trunkenheit erlangt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von rund zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein 39-Jähriger wurde am Sonntag, gegen 2.30 Uhr, im Bereich Sailauf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung hindeuteten. Ein Vortest erbrachte einen Wert von über zwei Promille Atemalkoholkonzentration. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Männer werden sich nun in Strafverfahren, auch hinsichtlich fahrerlaubnisrechtlicher Konsequenzen verantworten müssen.

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

Aschaffenburg-Nilkheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 01.00 Uhr, ein schwarzer E-Scooter entwendet. Das Fahrzeug der Marke Zamelux war zu dieser Zeit am Geschwister-Scholl-Platz abgestellt.

Aschaffenburg-Leider. Am Freitag, zwischen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr, hat ein Unbekannter rund 90 Meter Elektrokabel entwendet. Diese waren auf einem Grundstück in der Helmholtzstraße gelagert.

Aschaffenburg-Damm. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, ab 16.30 Uhr bis Freitagmorgen, um 07.00 Uhr, wurden zwei große Blumenkübel und ein Türkranz vom Eingangsbereich eines Kindergartens in der Inselstraße entwendet.

Aschaffenburg-Schweinheim. Am Freitagnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr wurde ein schwarzer Audi A4 beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Kulmbacher Straße abgestellt.

Aschaffenburg-Innenstadt. Im Zeitraum von Mittwochabend, ab 18.00 Uhr, bis Donnerstagabend, um 20.30 Uhr, wurde ein schwarzer Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug war im Schlotfegergrund an der Einmündung zur Hanauer Straße abgestellt.

Aschaffenburg-Innenstadt. Im Zeitraum von Freitagabend, ab 19.00 Uhr, bis Samstag, um 01.00 Uhr, wurde ein blauer Skoda Fabia beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Bar im Bereich der "100er" Hausnummern abgestellt.

Waldaschaff. In der Zeit von Mittwoch bis Samstag, jeweils 10.00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi, A3 beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Fuggerstraße, Ecke Kleiner Fuggerweg abgestellt.

Großostheim. Am Freitagvormittag, gegen 09.55 Uhr, wurde ein blaues BMW-Cabriolet beschädigt, das zu dieser Zeit in der Kauschrübenstraße abgestellt war. Dem Sachstand nach touchierte ein silberner Mercedes der A-Klasse mit seinem Außenspiegel das Fahrzeug. Auch eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin, die zu dieser Zeit in der Straße unterwegs war, kommt als mögliche Zeugin in Betracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Alzenau. Am Freitagvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr, wurde ein grauer Opel Mokka beschädigt, der zu dieser Zeit auf dem Burgparkplatz in der Burgstraße abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Originalmeldung der Polizei Unterfranken