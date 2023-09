Einbruch in die Lohrer Schanzkopfhütte

An der Türe der Hütte so wie an dem Sparschwein entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Lohr am Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu wenden.

Playstation aus einem Wohnwagen in Lohr gestohlen

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Ein auf dem Campingplatz „Am Forellenhof“ abgestellter Wohnwagen wurde am gestrigen Mittwoch zum Objekt der Begierde eines Diebes. Die Wohnwagentüre wurde zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr durch einen oder mehrere unbekannte Täter aufgehebelt. Es wurde u.a. eine Playstation mit Spielen und einem Controller entwendet. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Der Beuteschaden beträgt ca. 250 Euro.

Beim Joint drehen in Lohr beobachtet

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochnachmittag wurde ein 22-jähriger in der Haaggasse auf einer Parkbank sitzend durch ein Streifenbesatzung der Lohrer Polizei dabei angetroffen wie sich dieser einen „Joint“ drehte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei dem „Joint“ um eine Zigarette mit einem Marihuana-Tabak-Gemisch handelte. Der Joint wurde sichergestellt. Auf den 22-jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Nach Unfall in Lohr entfernt

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart In der Zeit von 05.09.2023, 09:00 Uhr bis zum 06.09.2023, 08:45 Uhr, parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw im „Altstadtparkhaus“ in der Haaggasse. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass dieser durch einen anderen Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Meldungen der Polizei Lohr

Kupferschrott in Karlburg gestohlen

Karlburg, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde vom Gelände eines Metallbaubetriebes im Heßheimer Weg in Karlburg diverser Kupferschrott entwendet. Der bislang unbekannte Täter hatte hier ein Teilstück des Zaunes aufgeknipst und konnte somit das Firmengelände betreten. Es entstand lediglich ein geringer Beuteschaden.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizei Karlstadt