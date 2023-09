Einbruch in Aschaffenburger Bar

Der Inhaber einer Bar in der Elisenstraße stellte den Einbruch am Nachmittag fest, als er das Geschäft betrat. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass mindestens drei Täter zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr gewaltsam in die Bar eindrangen und dort Bargeld sowie Elektrogeräte entwendeten. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten sich die Täter schließlich unerkannt aus dem Staub und hinterließen einen Sachschaden von rund 200 Euro.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Polizeiinspektion Aschaffenburg auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum in Aschaffenburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Acht Katalysatoren in Nilkheim gestohlen

ASCHAFFENBURG-NILKHEIM. Im Laufe der letzten Woche entwendeten bislang unbekannte Täter die Katalysatoren von insgesamt acht Fahrzeugen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen dem 11.09.2023 und dem 18.09.2023 machten sich bislang unbekannte Täter bei einem Autohaus im Magnolienweg und einer Baustelle am Westring an insgesamt acht Fahrzeugen zu schaffen. Die Täter entfernten die werkseitig verbauten Katalysatoren gewaltsam. Dadurch entstand ein Entwendungsschaden von rund 20.000 Euro.

Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr, und Samstag, 11:00 Uhr, wurde in der Maximilianstraße, Ecke Ludwigstraße ein silbernes Mountainbike der Marke Trek entwendet. Das Fahrradschloss wurde unweit des Tatorts zurückgelassen.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 15:40 Uhr wurde an einem in der Antoniusstraße geparkten Skoda der linke Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

