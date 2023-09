Einbruch in Arztpraxen in Bürgstadt und Großostheim

Einbruch in Bürgstadt

Ein Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitagabend, 21:30 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr. Dort drang ein Unbekannter ebenfalls gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in der Kolpingstraße ein. In diesem Fall wurden medizinische Geräte im Wert einer hohen fünfstelligen Summe entwendet.



Altgold aus Zahnarztpraxis in Großostheim gestohlen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Sonntagmittag, 11:50 Uhr, hat sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Breiten Straße in Großostheim verschafft. Im Anschluss durchwühlte er Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Entwendet wurde unter anderem Gold im Wert von rund 300 Euro. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch einen Tatzusammenhang.

Die Kripo wendet sich dabei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Zahnarztpraxis gesehen?

Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.06021/857-1733 entgegen.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

MILTENBERG. Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Miltenberg am Montagnachmittag stellten die Beamten fest, dass der Fahrer den Pkw ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte.

In Miltenberg hielt eine Streifenbesatzung kurz vor 18:00 Uhr einen 26-Jährigen mit seinem BMW in der Hauptstraße an. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen, da er aktuell keine Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken