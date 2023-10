Einbruch in Alzenauer Tankstelle: Zwei Verdächtige in U-Haft

Die Einbrecher hatten sich gegen 01.00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum der Tankstelle in der Hanauer Straße verschafft. Offensichtlich hatten sie es hierbei auf Zigaretten abgesehen. Der Inhaber des Betriebs verständigte umgehend die Polizei, als er auf das Geschehen aufmerksam wurde.

Beamte der Alzenauer Polizei waren rasch vor Ort und nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 71 und 54 Jahren noch im Gebäude vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat bereits in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ordnete die Vorführung der beiden Männer bei dem Ermittlungsrichter an. Dieser hat in der Folge einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung erlassen. Sie befinden sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.