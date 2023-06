Einbruch in Alzenauer Spielwarengeschäft

Der Einbruch in das Geschäft in der Emmy-Noether-Straße hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Sonntag, 23:30 Uhr, und Montag, 05:50 Uhr ereignet. Eine Passantin wurde am Montagmorgen auf die offenstehende Eingangstür und mehrere durchwühlte Regale aufmerksam und verständigte die Polizei. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Spielwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Alzenauer Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Einbruch in Karlsteiner Lagerhalle – Kupferkabel entwendet

KARLSTEIN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch in die Halle im Kahler Stadtweg ereignete sich zwischen Samstag, 19:30 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten rund 4.000 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug verwendet worden ist.

Die Alzenauer Polizei führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG-LEIDER. Am Montag, zwischen 17:40 Uhr und 20:15 Uhr, wurde in der Darmstädter Straße ein geparkter Skoda angefahren.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz in der Industriestraße ein geparkter Mercedes angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

