Einbrecher und Parkrempler im Kreis Miltenberg - Polizei sucht Zeugen

Niedernberg. Zwischen Freitag, 21., und Montag, 24. Juli, wurde vor der Grundschule in der Pfarrer-Seubert-Straße ein Kinderfahrrad der Marke Raymon entwendet.

Niedernberg. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, ist ein Unbekannter gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Benzstraße eingestiegen. Die Tatbeute ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wörth. Im Laufe des Wochenendes wurde an der Staatsstraße 3259 ein geparkter Dacia Sandero angefahren. Zudem wurden die beiden amtlichen Kennzeichen AB-FC 1715 entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Laudenbach. Am Montagabend gegen 20.55 Uhr wurde in der Miltenberger Straße in einer öffentlichen Toilette ein Papiertuchspender entzündet. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken