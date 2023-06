Einbrecher im Lohrer Bahnhofskiosk

Am Kiosk selbst entstand lediglich geringer Sachschaden.

Lagerfeuer trotz Feuerverbot in Lohr

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Eine 29-jährige Frau hatte in einer Feuerschale in den späten Abendstunden des 14.06. ein offenes Feuer entfacht. Ein junger Mann hatte die Dame noch auf das seit dem 06.06. bestehende absolute Feuerverbot hingewiesen. Nachdem sich diese davon jedoch unbeeindruckt zeigte, informierte er die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte die junge Dame das Feuer teilweise gelöscht und befand sich mittlerweile wieder im Haus. Sie wurde angewiesen das Feuer komplett abzulöschen, so dass ein Ausbreiten ausgeschlossen werden konnte.

In diesem Zusammenhang wird nochmals ausdrücklich auf das bestehende absolute Feuerverbot von offenem Feuer aufgrund der aktuell bestehenden akuten Brandgefahr hingewiesen.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de erbeten.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Polizei verhindert Faht eines betrunkenen

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Donnerstag fiel ein Mann mit seinem Fahrrad in Wernfeld auf. Die Beamten merkten schnell, dass die Person betrunken zu sein schien und boten eine Alkoholtest an. Dieser wurde jedoch verweigert, sodass das Rad sichergestellt werden musste, nachdem ein Fahrtantritt des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte.

Der 44-jährige Mann war damit allerdings nicht einverstanden. Da er völlig unbelehrbar war, die Polizeistreife dann an der Abfahrt hindern und sich Zugang ins Innere des Dienstfahrzeugs verschaffen wollte, wurde ihm zunächst eine Ingewahrsamnahme angedroht. Da auch dies nichts nützte, wurde er sodann tatsächlich in Gewahrsam genommen. Er durfte anschließend die Nacht zur Ausnüchterung in einem Gewahrsamsraum einer Polizeidienststelle verbringen.

Radfahrerin bei Sturz in Gemünden verletzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 54-jährige Radlerin den Fahrradweg auf Höhe der Keßlerstraße. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte die Frau von ihrem Fahrrad und verletzte sich leicht. Sie wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert.

Langholz-Lkw war überladen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, fiel den Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt ein vermeintlich überladener Holz-Lkw auf. Bei der Kontrolle wurde eine Überladung von 15 Prozent festgestellt, das Gesamtgewicht betrug über 46 Tonnen. Nach dem Abladen einiger Stämme konnte der 37-jährige Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Ihn erwartet eine Anzeige nach der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Meldungen der Polizeistation Gemünden