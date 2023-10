Einbrecher erbeutet Schmuck aus Amorbacher Wohnung

Bei ihrer Heimkehr stellten die Bewohner der Wohnung in der Amorsbrunner Straße fest, dass ein Einbrecher die Balkontür aufgebrochen hatte. Der Unbekannte durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und konnte unter anderem mit Schmuck unerkannt entkommen.

Zur Aufklärung sucht die Kripo Aschaffenburg nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Amorbach gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Sechs Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Wochenende

UNTERMAIN. Trotz intensiver Polizeikontrollen und der großen Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr setzten sich am Freitag und Samstag wieder sechs Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinter das Steuer.

Drogentypische Auffälligkeiten stellten Beamte der Polizei Aschaffenburg am Freitagabend bei der Kontrolle eines 23-jährigen Autofahrers im Aschaffenburger Stadtteil Damm fest. Da ein durchgeführter Urintest positiv auf den Wirkstoff THC war, erwartet den jungen Mann nun ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld.

Knapp an der Grenze zur Straftat befand sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 23-jähriger Autofahrer. Bei einer Kontrolle gegen 01:20 Uhr in Geiselbach stellten Beamte der Polizei Alzenau bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest blieb mit angezeigten 0,54 mg/l nur 0,01 mg/l unter der Grenze zur Straftat.

Mit mehr als 1,6 Promille fuhr ein 41-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch den Aschaffenburger Ortsteil Schweinheim. Bei einer Kontrolle in der Kulmbacher Straße stellte die Polizei eine Alkoholisierung von mehr als 1,6 Promille fest. Dem 41-Jährigen nahmen sie somit den Führerschein ab und ließen eine Blutentnahme durchführen.

Möglicherweise unter dem Einfluss von Kokain stand ein 27-Jähriger, als er am Samstagvormittag einer Kontrolle in Mainaschaff unterzogen worden ist. Die Beamten der Polizei Aschaffenburg stellten drogentypische Auffälligkeiten fest und ein Test reagierte positiv auf Kokain.

Beamte der Polizei Obernburg stellten am Samstagvormittag bei einer Kontrolle in Großwallstadt drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer eines BMW fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und war positiv auf den in Cannabis enthaltenen Wirkstoff THC. Zusätzlich stellte die Polizei fest, dass dem 21-Jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Somit muss er sich zusätzlich zum Fahren unter Drogeneinfluss wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Obernburg

ELSENFELD. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Im Hönig" ist am Samstag gegen 10:30 Uhr ein brauner Hyundai Tucson angefahren worden. Der Schaden an der rechten hinteren Seite beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag 07:00 Uhr bis Donnerstag 16:15 Uhr einen in der Sonnenstraße geparkten blauen Skoda Fabia an der rechten Seite und der Heckklappe verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken