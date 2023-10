Ehrlichkeit zahlt sich für Lohrer aus

Darin befand sich zwar kein Geld, jedoch sämtliche wichtige Karten und Dokumente. Nachdem der Verlierer durch die in der Geldbörse befindlichen Gegenstände schnell ausfindig gemacht werden konnte, zeigte sich dieser über den ehrlichen Finder so erfreut, dass er diesem sofort 200 Euro als Finderlohn aushändigte.

Informationstafel beschmiert

Lohr. Am 07.10.2023 wurde bekannt, dass unweit des Lohrer Freibades eine Info-Tafel beschmiert wurde. Der Tatzeitraum kann auf den 16.09.2023 bis zum 07.10.2023 eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldungen der Polizei Lohr

Angetrunken auf E-Scooter unterwegs

Karlstadt. Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurden zwei E-Scooter Fahrer im Baggertsweg von

Karlstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass beide

Fahrzeugführer, ein 26-Jähriger und eine 26-Jährige, unter dem Einfluss von Alkohol

standen. Bei beiden Fahrern ergab der Atemalkoholtest einen Wert von knapp unter einem

Promille. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle unterbunden und die

Fahrzeugführer mussten polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Beide erwartet

nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, welches u.a. einen Monat Fahrverbot nach sich

zieht.



Ortsschild beschädigt

Thüngen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Ortsschild in Thüngen mutwillig durch eine

unbekannte Person beschädigt. Das Schild, welches sich in der Hauptstraße am

Ortseingang von Heßlar aus kommend befindet, wurde umgebogen und abgeknickt, sodass

es nicht mehr als solches zu gebrauchen ist. Die Kosten für eine Neuanschaffung belaufen

sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.:

09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Meldungen der Polizei Karlstadt