eCall: Massenhaft Fehlalarme beschäftigen die Leitstelle

Die Grundidee ist fast perfekt. Kommt es zu einem Unfall und der Fahrer sowie mögliche Insassen sind verletzt und folglich nicht mehr in der Lage, selbst den Notruf zu wählen, erledigt dies das Auto selbst. Dieser sogenannte eCall (siehe Stichwort) ist seit April 2018 bei Neuwagen innerhalb der Europäischen Union Pflicht.

Leider hat das System aber einige Schwächen, etwa die Zahl der Fehlalarme. Aus Feuerwehrkreisen verlautet, dass gelegentlich bei Fahrzeugen der eCall ausgelöst wird, die beim Händler auf dem Hof stehen, also gar keinen Unfall haben können. »Das hatten wir schon des Öfteren«, kommentiert Alexander Herzing, Leiter der Integrierten Leitstelle (ILS) Bayerischer Untermain. In den letzten Jahren seien dort im Schnitt pro Jahr zwischen 250 und 280 eCalls angekommen. Davon waren laut Schätzung Herzings 80 bis 90 Prozent Fehlalarme.

Von den Kollegen der Würzburger ILS gibt es keine Zahlen, jedoch bezifferte ein Sprecher der dortigen Berufsfeuerwehr die Fehlarmquote auf 30 bis 50 Prozent. Im laufenden Jahr habe es bereits sieben Einsätze gegeben und damit einen mehr als 2022 insgesamt. »Natürlich sind auch mehr Autos inzwischen mit eCall ausgestattet«, liefert er die Begründung.

Schwierigkeiten bereitet bei den tatsächlichen Unfällen manchmal auch das Ziel der Notrufe. Laut einer Zusammenstellung des ADAC aus dem Jahr 2020 gehen diese bei deutschen Herstellern erst bei einer eigenen Zentrale ein, werden dann weitergeleitet an die zuständige Leitstelle. Daran hat sich bis heute nach Angaben von Pressesprecherin Katja Legner nicht viel geändert: »Vor allem deutsche Hersteller bieten eigene Notruf-Dienste an, die zu Verzögerungen führen können.«

Wertvolle Zeit geht verloren

Die Hersteller wollten »quasi monopolartig« als Erste über Unfälle Bescheid wissen, um mit zusätzlichen Services und Angeboten Geschäfte machen zu können, etwa mit der Organisation des Abschleppdienstes, der Reparatur des beschädigten Autos oder der Bereitstellung eines Unfall-Ersatzwagens oder eines Neuwagens, moniert der Automobilclub. »Alarmierend« seien Beobachtungen bei Crashtests, wonach sogenannte Hersteller-Notrufe teilweise erst 58 Sekunden nach Auslösen der Airbags vom Callcenter beantwortet werden. Dort müsse zunächst die Position des Autos aus den übertragenen Standortdaten ermittelt werden, um diese anschließend an die eigentlich zuständige 112-Rettungsleitstelle vor Ort weiterzuleiten. »Bei einem realen Unfall geht durch dieses indirekte Verfahren wertvolle Zeit verloren«, moniert der ADAC.

Das unterstreicht auch Alexander Herzing. »Was die wenigsten wissen: Man kann eCall auch so einstellen, dass die jeweils zuständige Leitstelle informiert wird. Das beschleunigt und erleichtert uns dann einen Einsatz«, rät er. So sei es wichtig, mit den Betroffenen direkt zu reden, um schnell etwaige Verletzungen klären zu können. »Für uns ist der Königsweg, wenn der Anruf direkt in der Leitstelle ankommt und wir mit den Betroffenen sprechen können.«

Neben der zeitlichen Verzögerung birgt die Alarmierung über den Hersteller weitere Probleme. Laut ADAC sind einige Callcenter nur bis 20 Uhr besetzt oder es gibt Sprachprobleme bei im Ausland sitzenden Callcenter-Mitarbeitern. Problemanfällig sei auch die Art der Meldung. So könne beim mündlich übertragenen Unfall-Standort nur eine falsche Ziffer in der GPS-Angabe dazu führen, dass der Unfallort um mehrere Kilometer falsch angegeben wird. Weshalb die Rettungskräfte stark verzögert Eintreffen, was bei schweren Verletzungen lebensentscheidend sein kann. Demgegenüber wird beim »echten« eCall stets der einheitliche »Minimum Set of Data« (MSD) an die Rettungsleitstelle 112 übertragen - ein knapper Datensatz, der unter anderem den genauen Unfallort enthält.

Wenn der denn korrekt ist. Bei Mercedes gab es einen Softwarefehler, durch den das Auto falsche Geodaten übermittelte. Entsprechend rief der Hersteller 2021 in den USA mehr als eine Million Autos zurück. Nach Informationen unseres Medienhauses gab es die Probleme mit falschen Daten auch bei einem Unfall mit zwei Schwerverletzten in Unterafferbach (Kreis Aschaffenburg) im August 2022.

ADAC fordert 112-eCall

Der ADAC fordert in einer Mitteilung, den 112-eCall - also direkt bei den Leitstellen einlaufenden Notruf - zeitnah verbindlich für tatsächlich alle Neufahrzeuge vorzuschreiben. Bei bereits verbautem herstellerspezifischem Notruf müsse die Umstellung auf den »echten eCall« ermöglicht werden. Um generell eine im Fahrzeugbestand verbaute eCall Technologie über die Lebensdauer der Autos nutzen zu können, sei es außerdem notwendig, die älteren 2G und 3G Mobilfunknetze weiter aufrecht zu erhalten.

Abgesehen von Fehlalarmen und solchen, die nicht direkt bei der Leitstelle ankommen, gibt es eine weitere Tücke: Es kann auch vorkommen, dass Besitzer bei der Suche nach dem Lichtschalter am Himmel des Fahrzeuges versehentlich selbst auf den SOS-Schalter drücken. Im Fall eines Lesers stand zu seiner großen Überraschung 30 Minuten später die Polizei vor der Tür. »Erst durch das Gespräch mit den netten Polizisten wurden wir auf diesen Notfallservice von Peugeot aufmerksam«, kommentiert er die Situation.

RALPH BAUER