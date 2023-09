E-Scooter ohne gültiges Kennzeichen gestoppt

Der Mann war ohne gültige Zulassung, dafür aber mit einer geringen Menge Amphetamin unterwegs. Zudem konsumierte er vor der Fahrt Betäubungsmittel. Der E-Scooter des Mannes geriet am Freitag geriet am Freitag gegen 15:50 Uhr in der Wermbachstraße ins Visier der Streife der Aschaffenburger Polizei, da an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten stoppten den 33-Jährigen und konnte im Laufe der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Der Mann räumte den vorangegangenen Konsum von Amphetamin ein, zudem konnte bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Nach einer Blutentnahme wurde der 33-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrt unter Drogeneinfluss.



Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROßOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, gegen 00:30 Uhr, wurde in der Wenigumstädter Straße die Werbetafel eines Zahnarztes entwendet und in einen roten VW Golf geladen. Der Fahrer des Pkw war etwa 180 cm groß, hatte blonde Haare und war mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet.



GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 14:50 Uhr und 15:00 Uhr, wurden vom Spielplatz in der Bayernstraße zwei Handtaschen samt Inhalt entwendet.



SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 16:10 Uhr, war eine 38-Jährige mit ihrem Opel auf der Rottenberger Straße in Richtung Sailauf unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden, noch unbekannten silbernen VW Golf. Beide Fahrzeuge wurden am Außenspiegel beschädigt.



SAILAUF, OT EICHENBERG. LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Freitags wurde in der Hauptstraße eine mobile Lichtzeichenanlage mutwillig umgeworfen und hierdurch beschädigt.



GOLBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurden vor dem Waldschwimmbad zwei E-Bikes entwendet. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke Cube in anthrazit sowie der Marke Bulls in rot/schwarz.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 06:30 Uhr, wurde vor der City-Galerie ein dort abgestellter E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021 857-2230 entgegen.

Originalmeldungen der Polizei Unterfranken