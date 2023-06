Drohungen an Buchener Schulen - Verdächtiger gefasst

An den beiden Buchener Schulen waren Schriftzüge gefunden worden, in denen für die kommenden Tage schwere Straftaten angedroht wurden. Seither überwachte die Polizei die Schulen.



Bei den Ermittlungen geriet ein 14-jähriger Schüler ins Blickfeld, der am Montag der Schulleitung des Gymnasiums gemeldet hatte, einen Schriftzug mit weiteren Drohungen entdeckt zu haben. Ein ähnlicher Schriftzug wurde in der Schule am Dienstag entdeckt. Der Schüler wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem das Mobiltelefon des 14-Jährigen sicher. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Zudem wird geprüft, ob ihm die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen sind. Ob ein Tatzusammenhang zu einer ähnlichen Tat am Freitag an einer Realschule in Buchen besteht, wird noch ermittelt.