Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Hanau

Durch die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Geschosse verhindert werden. Die drei Bewohner des Hauses erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Am Gebäude entstand, nach ersten Schätzungen, ein Schaden von 100.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht : Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Wagen geben?

Hanau/Lamboy (jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag im Bereich der Lamboystraße/Einmündung Oderstraße sucht die Polizei den Unfallverursacher sowie weitere Zeugen. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein Unbekannter die Lamboystraße und fuhr an der Einmündung Oderstraße offensichtlich über die rot zeigende Lichtzeichenanlage in Richtung Erlensee. Ein 42-jähriger VW Touran-Fahrer und ein 80 Jahre alter Mann mit seinem 3er BMW standen in dieser Reihenfolge zunächst an der Ampel in der Oderstraße und wollten bei grün links auf die Lamboystraße (Landesstraße 3209) in Richtung Erlensee abbiegen, als der Unbekannte wohl von rechts kam. Der VW-Fahrer musste abbremsen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Touran und dem BMW. Der Unbekannte fuhr jedoch einfach weiter. Es soll sich um einen schwarzen Wagen gehandelt haben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Motorradfahrer schwer verletzt

Hanau/Bundesstraße 43a (cb) Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 43a, kurz vor der Zusammenführung der beiden Bundesstraßen (Bundesstraße 43a/Bundesstraße 45). Nach ersten Erkenntnissen verlor der 40 Jahre alte Kawasaki-Fahrer, der in Richtung Dieburg unterwegs war, in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Leitplanke. Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer, er kam mit mehreren Frakturen in die Klinik. Es besteht der Verdacht, dass der Motorradfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 7.000 Euro geschätzt. Gegen 22.30 Uhr war die Bundesstraße, nachdem sie vollständig geräumt und gesäubert worden war, wieder befahrbar.

Schlüchtern (jm) Diebe brachen zwischen Mittwoch und Donnerstag einen in der Haager Hohle abgestellten Linienbus auf. In der Zeit zwischen 12 und 4.40 Uhr öffneten die Unbekannten die vordere Falttür sowie den Zahltisch. Anscheinend waren die Täter auf Geld aus, da sich keine Geldkassette im Kassenfach befand, verschwanden sie ohne Beute. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen