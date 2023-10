Drei Verletzte bei Unfall  in Nidderau - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 74 Jahre alter Suzuki-Fahrer war gegen 15.20 Uhr von Eichen in Richtung Erbstadt unterwegs, als er mit seinem Wagen in Höhe des Berghofes aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Graben geschleudert wurde und dort an einem Wasserdurchlass zum Stehen kam. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Seine 71 Jahre alte Beifahrerin sowie ein fünf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Auto saß, wurden leicht verletzt; auch sie kamen in eine Klinik. Der Swift war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden, inklusive Flurschaden, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Da der 74-Jährige unter Alkoholeinfluss stand (ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille) musste zudem eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen