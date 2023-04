Dieburg: Frau beißt und schlägt auf Beamte ein

Zwei Polizeibeamte wurden bei einem Widerstand am späten Montagabend (10.04.) verletzt. Ein Polizist musste sogar seinen Dienst vorzeitig einstellen. Zeugen verständigten gegen 23.45 Uhr die Polizei und meldeten eine junge Frau, die in der Aubergenviller Allee mehrere Flaschen auf die Straße gestellt hatte. Als das Streifenteam der Polizeistation Dieburg vor Ort eintraf und die Frau kontrollieren wollte, schlug diese unvermittelt auf einen Polizisten ein und rannte davon. Auch als die beiden Beamten die 25-Jährige eingeholt und gestoppt hatten, leistete sie erheblichen Widerstand. Unter anderem biss sie einen Polizeibeamten und verletzte seinen Kollegen an der Hand. Zur Blutentnahme kam die alkoholisierte Frau mit auf die Wache. Hier wurde ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Wegen der Verletzungen an der Hand musste der beteiligte Polizist seinen Dienst einstellen.

Schläuche auf Schwimmbadgelände angezündet

Groß-Umstadt. Auf dem Abrissgelände des ehemaligen Schwimmbads im Mühlweg haben bislang noch unbekannte Täter am späten Samstagabend (8.4.) ein Feuer gelegt. Gegen 22 Uhr verständigten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten die Flammen auf dem Dach des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Unbekannte mehrere Solarschläuche angezündet. Durch Einsatzkräfte der verständigten Feuerwehr konnte der Brand aber schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und prüft einen Zusammenhang mit einem Feuer gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen. Hier war Grünschnitt auf dem Schwimmbadgelände in Brand gesetzt worden.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Zwei Kanaldeckel ausgehoben und in Bach geworfen

Erbach. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (9.4.) ihr Unwesen in der "Oberen Stadtwiese" getrieben. Insgesamt zwei Kanaldeckel hoben die Unbekannten am Straßenrand aus und warfen sie anschließend in einen in der Nähe befindlichen Bachlauf. Jetzt hat die Polizei in Erbach die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Wer hat in diesen Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06062/9530 sind die Beamten in Erbach zu erreichen.