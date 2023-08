Diebstahl mit fliegenden Fäusten in Lohr

Ein Mitarbeiter sprach den Langfinger im Kassenbereich des Marktes in der Rexrothstraße an. Der Dieb reagierte aggressiv. Ein weiterer Mitarbeiter kam hinzu. Der Dieb schlug einem der Mitarbeiter mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Zudem bespuckte er ihn.

Fahrräder in Lohr gestohlen

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Donnerstagmorgen stellte ein 24jähriger Fahrradbesitzer fest, dass sein Rad entwendet wurde. Er stellte sein Pedelec der Marke Cube in schwarz/blau am Mittwochabend in der Straße Zum Eisengießer unverschlossen ab. Am Donnerstagmorgen als er zu seinem Rad kam, stellte er fest, dass es weg war. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 2.200 Euro.

Ein weiteres Fahrrad wurde in der Bahnhofstraße entwendet. Der Eigentümer sperrte dieses am Donnerstagnachmittag vergangener Woche dort an. Am Montagmorgen stellte er fest, dass es weg war. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Bulls in blau. Der Beuteschaden wird auf circa 480 Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohr am Main in Verbindung zu setzen, telefonisch unter der 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Rauschgift in Gemünden gefunden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Rahmen einer Personenkontrolle im Regionalexpress von Würzburg nach Frankfurt durch die Bundespolizei wurden bei einem 29-jährigen Fahrgast 3 Haschischbrocken (ca. 16 Gramm) aufgefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wildunfälle im Raum Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen, kurz vor 05:00 Uhr, befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2302 von Schönau kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 23:25 Uhr befuhr eine 61-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Richtung Rieneck. Kurz nach dem Kreisverkehr in Rieneck erfasste sie ein unbekanntes kleines Wildtier, welches hierbei getötet wurde. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Vom Motorrad gestürzt - 21-Jähriger verletzt

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um 20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer auf seiner BMW die Staatsstraße von Retzbach in Richtung Thüngen und kam hier im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dieser stürzte von seiner BMW und wurde hierdurch leicht verletzt. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Unfallflucht in Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit von Sonntag, 10 Uhr, bis Montag, 14:30 Uhr, hatte ein 61-Jähriger sein Firmenfahrzeug der Marke Seat in der Schlesierstraße geparkt. Dieses wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/974-0 entgegengenommen.

Pkw bei leichtem Gefälle nicht korrekt gesichert

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr hatte sich der Pkw Opel einer 62-Jährigen in der Sichersdorfer Straße in Arnstein selbständig gemacht. Es war kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht korrekt angezogen, so dass der Opel bei leichtem Gefälle gegen einen geparkten Kleintransporter rollte. Bei diesem entstand lediglich ein geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt